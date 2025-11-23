HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ phát hiện thi thể trong túi trước sảnh chung cư ở TP.HCM: Hé lộ về nạn nhân và 2 nghi phạm

Lam Giang (Tổng hợp) |

Nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi.

Vụ việc phát hiện chiếc túi bạt màu xanh, bên trong có chứa thi thể xảy ra chiều 23/11 tại sảnh một chung cư tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt 2 nghi phạm có liên quan đến vụ việc trên. 

Theo nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch. Trong khi đó, nguồn tin trên báo VnExpress cho biết thêm, theo một số cư dân của tòa nhà, 2 nghi phạm có khả năng là người nước ngoài, thuê căn hộ ngắn hạn tại chung cư nói trên. 

Vụ phát hiện thi thể trong túi trước sảnh chung cư ở TP.HCM: Hé lộ về nạn nhân và 2 nghi phạm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, khoảng 13 giờ ngày 23/11, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thì thấy có 2 người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi tòa nhà. Thấy dấu hiệu bất thường và thấy có mùi lạ, người dân đã gặng hỏi thì 2 người đàn ông bỏ lại túi bạt và vali rồi bỏ chạy.

Vụ phát hiện thi thể trong túi trước sảnh chung cư ở TP.HCM: Hé lộ về nạn nhân và 2 nghi phạm - Ảnh 2.

Phía dưới sảnh chung cư nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Thạnh Mỹ Tây ngay sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra vụ việc. Kiểm tra ban đầu, công an phát hiện bên trong túi màu xanh có thi thể một người đàn ông, đang trong quá trình phân hủy. 

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

thi thể trong túi

