Vụ phát hiện thi thể 2 phụ nữ trong phòng trọ: Nghi can là ai?

Tối 17/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 cô cháu bị sát hại tại nhà trọ ở TP Dĩ An.

Báo Dân trí đưa tin, qua chứng cứ thu thập được, bước đầu công an nghi vấn người đàn ông tên N.Q.C. (36 tuổi, quê Đồng Tháp) là nghi can của vụ án đồng thời xác định C. là bạn trai của bà H. (một trong 2 nạn nhân). Bị can đã rời khỏi hiện trường vào sáng sớm nay sau đó "mất tích".

Khu dãy trọ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Báo Bình Dương).

Trước đó, tờ VOV dẫn thông tin ban đầu cho biết, vào trưa cùng ngày, do không thấy chị Nguyễn Thị T.M. (20 tuổi, quê Đồng Tháp) đến nơi làm việc, đồng nghiệp đã gọi điện thoại để hỏi thăm.

Tuy nhiên, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Đồng nghiệp của chị M. đã đến căn nhà chị ở tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình để kiểm tra.

Tại đây, người này phát hiện cửa cổng và cửa nhà đều khóa trái, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã thuê người đến phá khóa.

Khi vào bên trong, người này bàng hoàng phát hiện chị N.T.H. (49 tuổi, quê Đồng Tháp) nằm bất động trên giường, xung quanh có vết máu và nạn nhân M. nằm bất động trên giường và bị trùm kín chăn.

Theo lời kể của một số người dân sống gần hiện trường trên tờ Lao động, trước đó có một người đàn ông làm chung công ty và sống cùng cô cháu bà H., sau đó người này bỏ đi. Mới đây, anh ta quay trở lại được vài ngày thì xảy ra vụ việc trên.