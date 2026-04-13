Vụ phát hiện nhiều thi thể trong căn nhà cấp 4: Nghi do bà ngoại tự sát, hé lộ hành động trước đó 2 ngày

Lam Giang (Tổng hợp) |

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng có thể do bà T.T.Đ. (63 tuổi) đã sử dụng xăng, rơm rạ để tự sát.

Liên quan đến vụ việc 4 người trong một gia đình chết cháy thương tâm trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do bà T.T.Đ. (63 tuổi, chủ nhà) đã sử dụng xăng, rơm rạ để tự sát.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Cơ quan CSĐT xác định không có tội phạm. Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng từng đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu về vụ án rằng nghi có 1 trong 4 người có ý định tự sát.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an hiện đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có kết luận cuối cùng.

Vụ phát hiện nhiều thi thể trong căn nhà cấp 4: Nghi do bà ngoại tự sát, hé lộ hành động trước đó 2 ngày - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Công Luận)

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, thông tin từ người dân cho hay, 2 ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân phát hiện bà Đ. dùng can nhựa đi mua xăng và có gửi 5 chỉ vàng cho người quen.

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10/4, người thân đến nhà bà Đ. thì phát hiện 4 người trong nhà đã tử vong gồm: Bà T.T.Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi, con gái bà Đ.) và 2 cháu sinh đôi là N.X.H. (15 tuổi) và cháu N.X.H. (15 tuổi) đều là con chị C.

Trước khi sự việc được phát hiện, người dân cũng nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà bà Đ.

Vụ phát hiện nhiều thi thể trong căn nhà cấp 4: Nghi do bà ngoại tự sát, hé lộ hành động trước đó 2 ngày - Ảnh 2.

Trong căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân có lượng lớn rơm rạ bị cháy. (Ảnh: Người Lao Động)

Trên báo Gia Lai, người thân cho biết 4 mẹ con, bà cháu bà Đ. có hoàn cảnh rất éo le. Bà Đ. không lập gia đình, sau này bà sinh được người con gái là chị C. rồi ở vậy nuôi con.

Chị C. nghỉ học sớm và có thời gian đi làm công nhân ở TP.HCM rồi về quê lấy chồng nhưng hôn nhân đổ vỡ. Chị về sống với mẹ khi đang mang thai 2 con trai sinh đôi. Cuộc sống của cả gia đình rất cơ cực. Những năm gần đây, bà Đ. làm nông, nuôi bò còn chị C. vừa phụ mẹ vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều tại một công ty gần nhà với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
