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Vụ phát hiện hộp sọ người lúc cắt cỏ: Tìm thấy thêm nhiều mẫu xương, áo quần

Ngọc Tú
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Tìm kiếm trên đoạn mương gần nơi phát hiện hộp sọ người, cơ quan công an đã phát hiện thêm nhiều mẫu xương kèm theo quần áo.

Chiều 7/7, bà Đặng Thị Dung - Chủ tịch UBND xã Quan Thành ( Nghệ An ) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ hộp sọ được người dân phát hiện dưới mương nước trên địa bàn.

Cơ quan chuyên môn tìm thấy một số mẫu xương, quần áo trên đoạn mương gần vị trí phát hiện hộp sọ.

Cụ thể, sáng 7/7, cơ quan công an phong tỏa hiện trường và tìm kiếm xung quanh đoạn mương nơi phát hiện hộp sọ người. Qua tìm kiếm, công an phát hiện thêm nhiều mẫu xương của các bộ phận cơ thể kèm theo quần áo nạn nhân.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông B.Đ.H. (SN 1974, trú xã Xuân Thành cũ, nay là xã Quan Thành, Nghệ An). Vị trí phát hiện cách nhà nạn nhân vài trăm mét.

Hộp sọ người được phát hiện dưới mương nước vào đêm 6/7.

“Ông H. có tiền sử bệnh về thần kinh và đã mất tích từ tháng 9/2025. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Hôm nay, gia đình đã đến và xác nhận đó chính là ông H. thông qua các hiện vật tìm thấy”, bà Đặng Thị Dung nói.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, các mẫu vật xương cùng hiện vật được bàn giao lại cho gia đình mai táng theo phong tục.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các mẫu vật xương được bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 19h tối 6/7, người dân ở xóm Nam Phượng Sơn (xã Xuân Thành Cũ, nay là xã Quan Thành, Nghệ An) đang cắt cỏ dọn bờ mương nước bên đường thì hốt hoảng phát hiện một hộp sọ người. Sự việc lập tức được người dân trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Quan Thành có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra làm rõ.

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