Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong, truy tìm thông tin về 2 thi thể được phát hiện trong cánh rừng thuộc xã Đăk Krong, huyện Kbang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 2 thi thể đã tử vong cách thời điểm phát hiện từ 7-8 tháng trước. Trong đó, một thi thể nằm trên võng, một thi thể nằm dưới đất đã phân hủy, chỉ còn lại phần xương.

Một thi thể nằm dưới đất

Một thi thể nằm trên võng

Hiện trường để lại không có dấu hiệu ẩu đả, xô xát, các vật dụng như nồi nấu ăn, cưa tay… không có dấu hiệu bị xáo trộn, có bếp lửa đã tàn. Nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, tại hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Tượng tì hươu và thần tài được phát hiện gần 2 thi thể

Một số vật dụng được phát hiện tại hiện trường

Theo công an huyện Kbang, ban đầu người dân phát hiện các thi thể đã báo cho Công an xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Sau đó, đơn vị này kiểm tra và phát hiện vị trí thuộc địa phận tỉnh Gia Lai nên đã báo cho Công an huyện Kbang tiếp tục xử lý vụ việc.