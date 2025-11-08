Vụ ồn ào mới nhất của vợ chồng H’Hen Niê lên báo Hàn

Cách đây vài ngày, trò chơi khăm của Tuấn Khôi - chồng Hoa hậu H’hen Niê với nhóm bạn của mình đã gây tranh cãi dữ dội trên MXH. Theo đó anh lấy sữa của vợ đem đi pha cà phê cho bạn bè uống. Cả 2 đã lên tiếng xin lỗi sau khi sự việc nhận phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng Việt.

Mới đây nhất, vụ việcđược chia sẻ ở nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc. Bài viết về sự việc được đăng trên trang Seoul Shinmun vào ngày 6/11 với tiêu đề: "Pha cà phê bằng sữa mẹ ư?" - Trò đùa của người chồng khi chia sẻ "cà phê sữa mẹ" với bạn bè đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

Sau đó, nội dung này tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác như X (trước đây là Twitter), Daum - cổng thông tin điện tử nổi tiếng ở Hàn Quốc,...

Theo bài đăng, đoạn video ghi lại cảnh người chồng dùng sữa mẹ của vợ để pha cà phê rồi đưa cho bạn bè uống đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Vụ việc cũng như thông tin về vợ chồng H’Hen Niê cũng được thuật lại:

“Nhân vật chính trong đoạn video là H’Hen Niê (33 tuổi) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và người chồng của cô, Nguyễn Tuấn Khôi. Ngày 1/11, Tuấn Khôi đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh anh lấy sữa mẹ bảo quản trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê uống, rồi còn chia cho bạn bè thưởng thức. Trong clip, anh cười nói và không tiết lộ với bạn rằng đó là cà phê pha bằng sữa mẹ.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ và cho rằng hành động này là ‘không phù hợp’.

Điều khiến tranh cãi càng bùng lên dữ dội hơn là phản ứng của H’Hen Niê. Cô chia sẻ lại đoạn video cùng dòng chú thích: ‘Anh Khôi lầy quá đi à. Mấy anh làm chung chuyến này heyzaa luôn, hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc’.

Sau đó, cô còn nói thêm rằng: ‘Ảnh bảo chờ ngày em dư sữa anh sẽ không đặt sữa bò nữa. Nên ảnh hào hứng lắm’.

Đoạn clip đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn với hàng nghìn bình luận bất bình: ‘Hành động mất vệ sinh và không phù hợp về mặt văn hóa’, ‘Lại thêm một ví dụ điển hình của hội nghiện mạng xã hội’, ‘Hy vọng cả hai sẽ trưởng thành hơn’,...”.

Bài viết này cũng cập nhật thêm các thông tin rằng trước làn sóng phản đối gay gắt, Tuấn Khôi đã xóa video, còn H’Hen Niê đăng bài xin lỗi công khai, viết: “Hen xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen khiến mọi người không vui. Hen cũng gửi lời xin lỗi đến các anh trong video và mong mọi người đón nhận sự chân thành của Hen. Sau khi đọc những góp ý, Hen đã suy nghĩ rất nhiều và thực sự trân trọng”.

Cô cũng giải thích rằng chồng mình “chỉ đùa theo một video nước ngoài từng xem”, và mong công chúng “nhìn nhận sự việc với góc nhìn bao dung hơn.”

“H’Hen Niê - người từng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên xuất thân từ dân tộc thiểu số - đã lọt Top 5 Miss Universe 2018, được đông đảo công chúng yêu mến. Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng vào tháng 9 năm nay, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.

Hiện tại, từ khóa ‘cà phê sữa mẹ’ đang trending trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam, làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều về việc người lớn sử dụng sữa mẹ trong đời sống hàng ngày” - theo bài đăng trên Seoul Shinmun.