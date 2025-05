Liên quan đến vụ xe ô tô con đâm vào hàng loạt xe máy tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, khiến 2 người nhập viện, tài xế đã trình diện. Đoạn clip do người dân ghi nhận tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế từ ghế lái chui sang ghế phụ và mở cửa để ra ngoài trong tình trạng "loạng choạng", sau đó rời khỏi hiện trường.

"Bước đầu xác định, anh N.B.A là người điều khiển ôtô vào thời điểm xảy ra vụ việc. Kiểm tra nhanh, chưa phát hiện anh N.B.A có nồng độ cồn, chất ma túy", Công an Hà Nội thông tin.

Hình ảnh người dân ghi nhận hiện trường

Khi nào người gây tai nạn giao thông được phép rời khỏi hiện trường?

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng PV luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, thực tế cho thấy trong nhiều vụ va chạm, cách xử lý khi gây tai nạn giao thông vi phạm pháp luật, lợi dụng hiện trường lộn xộn, người gặp nạn mất khả năng kiểm soát hoặc tuyến đường vắng người qua lại, người gây tai nạn đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm. Nhiều trường hợp sau khi gây tai nạn giao thông đã bỏ mặc nạn nhân ở lại trong tình trạng nguy kịch.

Vấn đề này cần được xử lý nghiêm minh để bảo đảm an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông, hành vi bỏ trốn sau tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những nguyên nhân được đề cập đến trong những tình huống bỏ trốn này là: Người gây tai nạn muốn trốn tránh trách nhiệm nên trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân nữa là họ sợ người nhà nạn nhân kích động, đe dọa, đánh đập gây nguy hiểm đến an toàn và tính mạng.

Tại khoản 1 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm: Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

Bên cạnh đó người gây tai nạn phải ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

Người gây tai nạn giao thông phải cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, có thể hiểu rằng: Người gây tai nạn giao thông được rời khỏi hiện trường trong trường hợp:

- Người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu

- Phải đưa người bị nạn đi cấp cứu

- Vì lý do bị đe dọa đến tính mạng

Tuy nhiên cần lưu ý sau khi rời khỏi hiện trường, người gây tai nạn cần phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng

Rời khỏi hiện trường có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ', việc không sử dụng rượu bia hay chất kích thích không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm hình sự, nếu hành vi điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng người khác.

"Theo khoản 1, Điều 260 BLHS: Người điều khiển phương tiện giao thông gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên có thể bị phạt tù từ 1-5 năm. Các khoản tiếp theo nêu rõ: nếu vụ tai nạn gây chết người hoặc làm nhiều người bị thương nặng, mức hình phạt có thể lên đến 15 năm tù".

Luật sư Vũ Anh Tuấn, cho biết, hành vi rời khỏi hiện trường sau tai nạn nếu nhằm trốn tránh trách nhiệm có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng, được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 260. Thậm chí, hành vi này còn có thể bị xử lý theo Điều 132 Bộ luật Hình sự về tội "Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Theo luật sư Tuấn, nhận định, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

"Tuy nhiên, dựa trên những tình tiết ban đầu, tài xế N.B.A. nhiều khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt nếu xuất hiện các tình tiết tăng nặng như bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch", luật sư Tuấn nhận định.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 20h55 ngày 9/5, tại trước số nhà 896 - 898 đường Kim Giang (huyện Thanh Trì) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô BKS 30A-017.xx (lưu thông trên đường Kim Giang theo hướng từ Cầu Tó đi Cầu Dậu) với 3 xe máy đang di chuyển, 3 xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Vụ va chạm làm 2 người đi xe máy bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. Sau khi xảy ra vụ việc, người điều khiển xe ôtô BKS 30A-017.xx rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 08h40 ngày 10/5, anh N.B.A (trú tại quận Hoàng Mai) đã đến Cơ quan Công an làm việc.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Minh Ngọc