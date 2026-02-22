Sáng 22-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hải An, TP Hải Phòng cho biết, qua kiểm tra, trong cơ thể ông Đ.X.H., tài xế xe ô tô gây ra vụ tông liên hoàn 12 xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Lê Hồng Phong - Trung Lực khiến 3 người bị thương, không có nồng độ cồn và ma tuý.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 21-2, ông Đ.X.H. (SN 1962, trú tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS: 15A-823.xx đi theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực.

Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong - Trung Lực, ô tô do ông Đ.X.H. điều khiển đã va chạm, tông vào 12 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều.

Hậu quả, ban đầu xác định 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, một số người bị xây xát nhẹ và một số phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, Công an phường Hải An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.