Vụ ô tô tông 2 xe máy rồi rơi xuống sông: Danh tính 3 nạn nhân tử vong

Sáng 14/7, lãnh đạo xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn ô tô lao xuống sông Đào xảy ra vào chiều 13/7. Thi thể được phát hiện vào khoảng 1h sáng cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m về phía hạ lưu sông. Gia đình đã tiếp nhận thi thể để lo hậu sự.

Như vậy, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ việc gồm anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An); cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) và anh S.(35 tuổi, trú TP Vinh cũ). Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hiện trường trục vớt chiếc ô tô sau tai nạn. Nguồn: VTC News

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/7, anh T.H.B. (37 tuổi) điều khiển ôtô 5 chỗ chở theo anh S. và anh T.V.T. (35 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 46, theo hướng từ xã Kim Liên lên xã Vạn An. K

hi đến cầu Thiên Đường, ôtô bất ngờ va chạm mạnh với hai xe máy: một do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều, xe còn lại chở bốn người trong gia đình anh Đ. Đ.C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ) đi hướng ngược lại.

Cú va chạm dữ dội khiến anh C. tử vong tại chỗ, vợ và con bị thương nặng. Riêng bé trai 9 tuổi (cháu anh C.) bị cuốn vào gầm xe. Chiếc ô tô sau đó đâm đổ hơn 10 mét lan can cầu và lao xuống sông Đào.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau khi được trục vớt. Ảnh: LĐO

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương. Ảnh

Anh B. và anh T. may mắn được người dân bơi ra cứu sống. Tuy nhiên, anh S. bị nước cuốn mất tích. Khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được chiếc ô tô dưới lòng sông, và sau hơn 4 giờ tìm kiếm, thi thể bé trai 9 tuổi được tìm thấy cách vị trí ô tô rơi khoảng 10m, thi thể anh S. được tìm thấy sau cùng.

Hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện lưu thông ngược chiều ghi lại cho thấy ô tô lao với tốc độ cao, va chạm liên tiếp với hai xe máy rồi đâm xuyên lan can cầu trước khi rơi xuống sông trong làn bụi mù.

Thời điểm tai nạn xảy ra, cầu Thiên Đường đang có nhiều phương tiện qua lại. Được biết, cầu dài khoảng 150m, rộng 40m và có lan can bảo vệ hai bên. Gần khu vực này hiện đang có một công trình thi công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.