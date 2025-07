Vụ ô tô lao xuống sông sau khi tông xe máy khiến 3 người chết: Gia đình đi chơi nhà ngoại về thì gặp nạn

Vụ việc chiếc ô tô 5 chỗ tông vào xe máy rồi lao xuống sông, xảy ra quốc lộ 46, hướng xã Kim Liên lên Vạn An (tỉnh Nghệ An) khiến 3 người tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc là: Anh Đậu Đình C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An); Cháu Đậu Đình Q. (9 tuổi, cháu anh C.) và anh S.(35 tuổi, trú TP Vinh cũ). Trong đó anh C. và cháu Q. là người đi trên xe máy còn anh S. đi trên chiếc ô tô 5 chỗ.

Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy do anh C. điều khiển còn có chị Nguyễn Thị Bình (28 tuổi, vợ anh C.) và cháu Đậu Đình Ph. (4 tuổi, con anh C., chị Bình). 2 nạn nhân bị thương nặng sau vụ tai nạn và đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Góc camera khác khi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sáng nay 14/7, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh C. và cháu Q. Không khí tang thương bao trùm miền quê. Sự ra đi đột ngột của các nạn nhân ở tuổi đời còn quá trẻ khiến ai cũng xót xa.

Bất ngờ rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, ông Đậu Đình Toàn (62 tuổi, bố ruột anh C.) đau buồn, thân già ngã quỵ đau đớn khi phải tiễn đưa con trai và cháu nội.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, gia đình ông Toàn có 2 người con trai, anh C. là con trai thứ 2. Vợ chồng anh C., chị Bình làm công nhân ở một nhà máy gần nhà, hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng có một bé trai 4 tuổi, hiện chị Bình đang mang thai đứa con thứ 2.

Chiếc ô tô 5 chỗ lao xuống sông sau khi tông 2 xe máy.

Chiếc xe ô tô được trục vớt.

Ngày 13/7, anh C. chở vợ, con trai và cháu trai về quê ở ở huyện Thanh Chương (cũ) chơi. Đến chiều cùng ngày, khi đang trên đường trở về nhà thì họ gặp nạn. Sau khi bị ô tô tông trúng, anh C. tử vong tại chỗ, cháu Q. bị ô tô cuốn theo, rơi xuống sông. Thi thể của cháu bé xấu số được tìm thấy dưới sông sau đó vài giờ.

Một nạn nhân khác bị chiếc ô tô 5 chỗ nói trên tông trúng là bà Hoàng Thị Quý (52 tuổi, ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 13/7, anh Trần Hữu Ba (37 tuổi) điều khiển ô tô 5 chỗ chở anh S. và anh Trần Văn Trung (35 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 46, hướng xã Kim Liên lên Vạn An. Khi đến cầu Thiên Đường (xã Vạn An), ô tô của anh Ba va chạm với 2 xe máy rồi lao xuống sông. Anh Ba và anh Trung

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.