Vụ ô tô lao xuống sông sau khi tông 2 xe máy khiến 3 người chết: Lý do báo cáo nhầm người cầm lái

Liên quan đến vụ chiếc ô tô 5 chỗ mất lái, tông vào cột mốc bên đường sau đó tông thêm 2 xe máy rồi lao xuống sông khiến 3 người tử vong xảy ra chiều 13/7 tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), thông tin về danh tính người cầm lái chiếc xe này khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ngày 14/7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Báo cáo nêu người cầm lái chiếc ô tô gây tai nạn là anh Trần Hồng S. (SN 1990, trú ở Hà Tĩnh, đã tử vong dưới sông, nhận định nguyên nhân tử vong do ngạt nước).

Tuy nhiên tối ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự Trần Hữu Ba (SN 1988, ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Cơ quan công an xác định, Trần Hữu Ba là người điều khiển chiếc ô tô trong vụ tai nạn nói trên. Thông tin này đã khiến dư luận bất ngờ, xôn xao.

Tài xế Trần Hữu Ba là người cầm lái chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Về vấn đề này, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, báo cáo ban đầu về vụ tai nạn mới chỉ là thông tin sơ bộ. Theo ông Hiền, báo báo của UBND tỉnh căn cứ vào báo cáo sơ bộ ban đầu của công an. Sau này, bằng các nghiệp vụ, công an đã điều tra và xác định được tài xế là Trần Hữu Ba, ông Hiền nói trên báo VietNamNet.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ Online thông tin qua trích xuất camera tại cửa một quán karaoke ở xã Xuân Hòa (cũ) - cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì vào lúc 16 giờ 44 chiều 13/7, ba người đàn ông lên xe ô tô rời quán karaoke, chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Camera cũng ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo xanh lên ô tô cầm lái.

Ngoài ra, camera an ninh từ góc quay của một khách sạn gần hiện trường ghi lại vụ tai nạn xảy ra trên cầu Thiên Đường lúc 16 giờ 46 phút, ô tô rơi xuống sông.

Chiếc ô tô do Ba điều khiển lao xuống sông sau khi tông vào cột mốc và 2 xe máy.

Như đã đưa tin, chiều 13/7, mạng xã hội xôn xao những hình ảnh về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô màu trắng mất lái đã tông vào cột mốc, sau đó tông thêm 2 xe máy khác trước khi lao xuống sông Đào. Sự việc xảy ra trên cầu Thiên Đường (QL46A, đoạn qua xã Vạn An (theo hướng xã Kim Liên đến xã Vạn An).

Hậu quả vụ việc khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 người đi xe máy là anh Đậu Đình C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, Nghệ An) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi). Người tử vong còn lại là anh Trần Hồng S. đi trên ô tô. 3 nạn nhân khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Lam Giang (Tổng hợp)