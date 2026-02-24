Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân

Ngày 24-2, lãnh đạo UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện 2 thi thể cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 23-2, người dân đi thăm đồng phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt kênh, cạnh chiếc ô tô con biển số 51F-708.22 nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, lực lượng chức năng phối hợp đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm ngừng cấp nước để tổ chức tìm kiếm. Sau đó, thi thể thứ hai được tìm thấy gần vị trí chiếc xe gặp nạn.

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, nghi là vị trí phương tiện mất lái rồi lao xuống kênh. Chiếc ô tô đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo xác minh ban đầu, xe xuất phát từ xã Hoài Ân (Gia Lai) lúc 22 giờ ngày 20-2 (mùng 4 Tết), dự định di chuyển đến khu vực phường An Khê (Gia Lai) để chúc Tết người thân. Do không quen địa hình, khi vào khúc cua gấp, phương tiện xảy ra tai nạn.

Hai nạn nhân được xác định là Châu Văn B. (SN 2001; trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Trịnh Thị Ngọc H. (SN 1995; trú xã Kông Yang, tỉnh Gia Lai).

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để tổ chức khám nghiệm theo quy định và phối hợp gia đình các nạn nhân xử lý hậu sự.