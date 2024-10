Liên quan đến vụ xe ô tô Ford Everest đâm vào nhóm người vừa đi đưa tang về, có một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đây là xe tập lái, người cầm lái là lái mới, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã phản bác tin đồn này. Cụ thể, thông tin vụ việc trên báo Kinh tế đô thị, ông Đặng Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Hát Môn cho biết, chủ phương tiện gây ra vụ tai nạn không phải là lái xe mới. Vụ việc cũng không phải do xe tập lái gây ra như một số thông tin trên mạng xã hội.

Ông Lập cho biết thêm, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng nhiều khả năng là do lái xe đạp nhầm vào chân ga khiến xe mất lái và gây ra vụ việc thương tâm. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng cồn, không dương tính và chất ma túy.

Còn chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, chỉ huy Công an huyện Phúc Thọ thông tin theo lời khai ban đầu, tài xế Nguyễn Văn T. (sinh năm 1960 ở Thôn 6, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết mới mua chiếc ô tô trên. Trước đó, ông T. đã từng lái xe nhiều năm nhưng chủ yếu là xe số sàn. Khi điều khiển xe mới là số tự động, do gặp phương tiện đi ngược chiều cùng đám đông, ông T. luống cuống nên không kịp xử trí, dẫn đến tai nạn.

Chiếc xe bất ngờ tăng ga lao vào nhóm người - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, koảng 8h50 ngày 31/10, ông Nguyễn Văn T. điều khiển ô tô Ford Everest biển kiểm soát 30L - 220.xx lưu thông từ đường nhánh ra đường liên xã bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đi đưa tang đi bộ trên đường.

Vụ việc đã khiến ông Nguyễn Lương T. (sinh năm 1959, ở xã Hát Môn huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện và 3 người bị thương là Nguyễn Ngọc B. (sinh năm 1972, thôn 4, xã Hát Môn, bị rạn xương sườn), Nguyễn Lương S. (sinh năm 1986, thôn 6, xã Hát Môn, bị thương nhẹ) và Nguyễn Ngọc H. (sinh năm 1965, ở huyện Tân Uyên, Lai Châu, bị tụ máu não và lún sương sọ).

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.