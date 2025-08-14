Vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

Chiều 14-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội - đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết ông Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Ông Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo bản án

Theo đơn kháng cáo, ông Thái Khắc Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ông Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.

Ông Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm lại vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin những ngày vừa qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Diễn biến mới vụ án nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho ông Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, ông Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.