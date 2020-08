Vụ nữ sinh viên bỏ rơi con ở khe tường hẹp: Có người xưng là ông ngoại đến xin nhận cháu

Chiều 25-8, liên quan đến vụ bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường hẹp từ tầng 3 phòng trọ, một lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết một người đàn ông tự nhận là ông ngoại của bé trai bị bỏ rơi đã đến gặp lực lượng chức năng với mong muốn được làm thủ tục nhận cháu bé đưa về nhà chăm sóc.

Theo vị lãnh đạo này, để có căn cứ bàn giao lại bé trai cho gia đình, công an sẽ tiến hành thẩm định, xác định xem người đàn ông này có đúng là ông ngoại của cháu bé hay không. Sau đó, cơ quan công an sẽ phản hồi kết quả lại UBND thị trấn.

Hiện chưa có phản hồi gì và kết quả xét nghiệm ADN giữa bé trai sơ sinh và nữ sinh viên (người được cho là mẹ đẻ bé trai) cũng chưa có.

Lực lượng tham gia giải cứu bế cháu bé khi sơ cứu tại bệnh viện Gia Lâm - Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ 50 ngày 18-8, nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Do khe tường hẹp, người dân đã phải dùng khoan, búa phá tường để giải cứu cháu bé. Khi đưa cháu bé ra ngoài, lực lượng Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị liên quan cũng có mặt để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực này.

Phải phá tường để cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khe tường hẹp

Bé trai sơ sinh được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe bé trai đã ổn định.

Công an cũng xác định người mẹ bỏ rơi bé trai sơ sinh ở giữa khe tường là cô gái 20 tuổi (quê Ninh Bình), đang là sinh viên một trường trên địa bàn Hà Nội, thuê trọ ở tầng 3 tại khu nhà trọ.

Để kịp thời động viên hành động cao đẹp của người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, tuyên truyền về sự giúp đỡ đối với lực lượng chức năng, cơ quan công an đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm xét, khen thưởng gương "Người tốt, việc tốt" đối với 5 cá nhân tham gia giải cứu bé trai sơ sinh này.