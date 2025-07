Vụ nữ sinh viên 20 tuổi nghi tự tử: Đau lòng nội dung thư tuyệt mệnh 'mong ba mẹ trả nợ giúp'

Ngày 11/7, thông tin từ ông Lê Đại Thắng, Chủ tịch UBND phường Ea Kao (Đắk Lắk) cho biết trên tờ Vietnamnet rằng, tại địa phương vừa xảy ra một vụ việc đau lòng liên quan đến cái chết của một thiếu nữ 20 tuổi, nghi do tự tử.

Theo thông tin ban đầu, gia đình phát hiện nạn nhân L.T.T.D. tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ vào khoảng 12h45 ngày 10/7. Lực lượng công an phường Ea Kao cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, xác nhận rằng D. để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Trong bức thư tuyệt mệnh, D. chia sẻ rằng mình từng mơ ước được học nghề gốm và được đi du lịch cùng bạn bè, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện, em đành gác lại ước mơ.

D. còn bày tỏ nỗi lòng về những ước mơ chưa thực hiện được và chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Đặc biệt, em D.mong ba mẹ sẽ trả giúp khoản nợ khoảng từ 7-10 triệu đồng mà em đã vay từ các ứng dụng trực tuyến và bạn bè, để không bị mang tiếng. Bức thư còn là những lời xin lỗi, nhắn nhủ ba mẹ sống tốt và vượt qua nỗi đau sau sự ra đi đột ngột của mình.

Được biết, D. là sinh viên năm cuối tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Do bố mẹ làm ăn xa, em sống cùng bà nội và người thân. Theo những người hàng xóm, D. được biết đến là một cô gái ngoan hiền, học giỏi và mới đây đã nhận được học bổng từ trường.

Công an phường Ea Kao đã bảo vệ hiện trường, thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk giải quyết vụ việc. Bước đầu công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của D, báo Pháp luật TP.HCM cho biết.

Theo cán bộ phường Ea Kao, trong thời gian qua, lực lượng công an tại Đắk Lắk đã đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen, vốn gây ra nhiều hệ lụy xấu cho cộng đồng. Các hình thức cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trực tuyến và các tổ chức không rõ nguồn gốc đã khiến không ít người dân, đặc biệt là giới trẻ, rơi vào tình trạng nợ nần, áp lực tài chính và tâm lý nặng nề.

Để phòng ngừa các hệ lụy từ tín dụng đen, công an đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về những nguy hiểm tiềm ẩn khi vay tiền qua các app tín dụng. Các chiến dịch tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau nhằm khuyến cáo người dân tránh xa các hình thức cho vay lãi nặng, đồng thời khuyến khích họ tìm kiếm những nguồn hỗ trợ tài chính hợp pháp, tránh rơi vào bẫy tín dụng đen.