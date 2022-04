Vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp: Tài xế 'ám ảnh, suy sụp tinh thần'

Ông Phong là người lái chiếc xe tự chế đã bị nữ sinh N.T.V. (21 tuổi) tông vào rồi không may tử vong rạng sáng 21/4. Ông Phong cũng là nhân chứng chứng kiến vụ việc đã trả lời PV VTC News và cho hay đi ông đang đi qua đèn xanh thì thấy 2 xe máy đang lao tới với tốc độ cao.

Một xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển lách qua được đuôi xe ông và xe còn lại là của nữ sinh N.T.V. đã tông thẳng vào bánh của xe tự chế. Nữ sinh đã tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, ông Phong đã được mời về để làm việc công an. Cơ quan chức năng cũng đang giữ chiếc xe của ông để phục vụ công tác điều tra.



"Ban đầu tôi nghĩ là đua xe, nhưng sau đó có một anh xe ôm công nghệ chạy đến nói hình như cô gái đuổi theo cướp nên mới xảy ra tai nạn", ông Phong chia sẻ với báo trên.

Ông Phong cho biết, 2 ngày qua ông không ăn, không ngủ được vì vẫn còn ám ảnh, suy sụp tinh thần sau vụ tai nạn. "Tôi thật tâm gửi lời chia buồn đến với gia đình nữ sinh và mong họ sớm vượt qua nỗi đau mất con", nam tài xế buồn bã trả lời nguồn trên.

Ngày 22/4, tang lễ của V. đã diễn ra tại nhà riêng trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp). Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên người mẹ vượt qua nỗi đau mất đi người con gái duy nhất.

Tại tang lễ, gia đình cho hay chiếc iPhone 13 bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết của V. vừa được nạn nhân mua cách đây 3 ngày. Và hiện tại sau vụ tai nạn, chiếc điện thoại iPhone 13 trên vẫn chưa được tìm thấy.

Dù điện thoại của V. mất tích nhưng khi người mẹ quá đau buồn và thương nhớ con gọi vào thì vẫn thấy hiển thị trạng thái "vừa mới truy cập" nhưng đầu dây bên kia không có người bốc máy.

Bà Nguyễn Thị L cho PV Thanh Niên biết bà L. vẫn nhớ như in cuộc gọi định mệnh từ công an vào sáng sớm ngày 21/4. Khi công an gọi đến nhận diện con, bà cứ nghĩ con vi phạm giao thông bị bắt nhưng khi đến nơi, bà ngã quỵ khi thấy con đang nằm ở nhà xác.

"Đến nhà xác thấy cái tay có hai cái nhẫn nó đeo, tôi không dám nhìn mặt con. Nhìn thấy tay con là tôi té ngửa, tôi mới ra chỗ con bị tai nạn cúng, thắp nhang để cầu nó về với tôi", bà khóc nức nở kể với nguồn trên.

CLIP quay lại vụ nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo cướp.

Theo bà L, chiếc điện thoại iPhone 13 kia bà vốn không cho con mua nhưng con gái cứ bán bánh trên mạng, tự kiếm mua cái điện thoại đó. Bà L. chưa bao giờ mong con kiếm tiền nuôi mình mà chỉ mong con hạnh phúc. Bà từng tưởng tượng viễn cảnh V. lấy chồng, có con, bà phụ chăm cháu sẽ hạnh phúc vô vàn nào ngờ con đi sớm vậy.

Biết tin cháu bị tai nạn mất, bà Nguyễn Thị Tình (53 tuổi, dì ruột của V.) tất bật lo tang lễ cho cháu, động viên em gái vượt qua nỗi đau này. Bà đau đớn chia sẻ với báo trên răng: "Cháu mất được đưa vào nhà xác đến rạng sáng mẹ nó mới biết, đem xác về đau lòng lắm. Cháu giờ mất rồi giờ không biết sống sao. Mẹ cháu khóc suốt từ qua giờ, không biết có sống nổi không. Tôi định đưa mẹ cháu về nhà tôi ở vì sợ ở một mình không được, giờ chỉ mong công an điều tra ra được".

