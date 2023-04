Vụ nữ sinh tự vẫn: Mẹ cùng con từng lên trường xin chuyển lớp nhưng không được đồng ý?

Những ngày qua dư luận trên địa bàn Nghệ An đặc biệt quan tâm thông tin vụ việc nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15 trường THPT Chuyên Đại học Vinh) tự vẫn tại nhà riêng vào ngày 15/4. Người thân nữ sinh N. đã đăng tải nhiều đoạn tin nhắn của nữ sinh này với mẹ lên mạng xã hội để phán ánh việc nữ sinh này bị nhóm bạn cô lập trước khi xảy ra sự việc thương tâm trên.



Trao đổi nhanh qua điện thoại, chị P.T.T.V. (mẹ của nữ sinh N.) cho biết, chị đã biết chuyện con gái bị bạo lực học đường dưới hình thức bị cô lập. Không chỉ con gái chị mà có 3 bạn học khác cùng lớp cũng bị trong tình trạng tương tự.

Người thân, gia đình tổ chức tang lễ cho nữ sinh N. tại nhà riêng.

Chị V. cho biết, chị đã cùng con gái lên gặp hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh đề xuất xin chuyển lớp cho con. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường đã không đồng ý.

"Mình đi với bé N. lên gặp một lần. Hiệu trưởng nói là sẽ xem xét như thế nào, sẽ chấn chỉnh lại lớp. Gia đình cứ yên tâm đi, thầy sẽ chấn chỉnh. Thầy sẽ xem xét kết quả học kỳ 1 của cháu như thế nào. Học kỳ 1 của cháu đạt học sinh giỏi. Sau đó vẫn không thấy nhà trường giải quyết ", chị V. thông tin.

Trường THPT Chuyên Đại học Vinh nơi nữ sinh N. theo học.

Cũng theo chị V., chị từng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm thông báo về vấn nạn bạo lực học đường tại lớp 10A15. Tuy nhiên sau đó sự việc vẫn không được giải quyết.

Chị V. cũng xác nhận thông tin có lần con gái nhắn tin cho chị lên đón vì sợ bị nhóm bạn chặn đường đánh. Chị V. sau đó đã lên đón con nên không xảy ra sự việc gì.

Trước đó tại buổi làm việc với cơ quan báo chí vào ngày 17/4, ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh và cô giáo chủ nhiệm Đặng Việt Hà khẳng định phụ huynh N. từng lên gặp để xin chuyển lớp cho nữ sinh N.

Ông Phạm Xuân Chung - hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học Vinh trả lời các cơ quan báo chí và xác nhận nữ sinh N. từng lên gặp thầy xin chuyển lớp.

Ông Phạm Xuân Chung cho biết có 1 lần nữ sinh N. đã lên gặp để xin chuyển lớp với lý do muốn sang một lớp có cô giáo chủ nhiệm khác học. Ông Chung khuyên nữ sinh về cố gắng học tập để chuyển lên lớp cao hơn.

Ông Chung giải thích với báo chí về việc không đồng ý cho chuyển lớp vì lớp học mới hệ chất lượng cao của trường không phải muốn chuyển là chuyển ngay được vì còn liên quan đến môn học, điểm học đầu vào, kết quả học tập của học sinh của lớp học.

Cô Đặng Việt Hà cho biết nữ sinh N. từng nhắn tin xin mẫu đơn chuyển lớp và cô Hà trả lời không có. Cô Hà xác nhận nữ sinh N. học giỏi, ngoan ngoan nhưng thời gian gần đây nghỉ học rất nhiều. Từ đầu năm đến nay nghỉ học hơn 20 buổi. Trong vòng 2 tháng qua nữ sinh N. nghỉ học đến 8 lần.

Cô Đặng Việt Hà cho biết nữ sinh N. nghỉ học nhiều trong thời gian qua.

Về thông tin nữ sinh N. bị bạn học cô lập ngay trong lớp, cô Đặng Việt Hà xác nhận trước đó nữ sinh N. có chơi với một nhóm bạn. Tuy nhiên trước ngày 20/11, nữ sinh N. và nhóm bạn này không còn chơi với nhau. Khi tìm hiểu thì nhóm bạn này cho biết không hợp nên không còn chơi nữa.

Cô Hà cho biết, những bạn này có nhóm chat, nhắn tin riêng mà cô Hà không ở trong nhóm nên không thể biết được thông tin sự việc.

Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Chính trị Công tác học sinh sinh viên Trường Đại học Vinh cho biết, hiện phía nhà trường đang tiếp tục phối hợp, làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng để có thông tin khách quan nhất về sự việc này.

Ngày 18/4, Trường Đại học Vinh đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung dư luận thông tin nữ sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Vinh tự vẫn sau khi có chỉ đạo làm rõ vụ việc từ Bộ GD&ĐT.