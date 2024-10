Vụ nữ sinh lớp 8 bị xâm hại mang song thai: Thông tin từ nhà trường

Bố mẹ đi làm ăn xa, nữ sinh ở nhà bị xâm hại

Tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ án thương tâm, chấn động dư luận khi một nữ sinh lớp 8 bị hàng xóm xâm hại dẫn tới hậu quả mang song thai.

Nạn nhân là em B.T.H. (SN 2011, đang học lớp 8), trú tại xã Cẩm Bình. H. có hoàn cảnh rất đặc biệt khi có cả bố và mẹ đều đi xuất khẩu lao động, gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc, học hành.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Bình cho biết, nhà trường hiện có 14 lớp, với tổng 570 học sinh. Theo khảo sát sơ bộ từ đầu năm học, có 210 học sinh có bố, mẹ đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động (chiếm khoảng 47%). Đặc biệt, có 110 học sinh có cả bố và mẹ đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho ông bà, người thân chăm sóc.

"Cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi thấy rất nhiều ông bà tham gia đại diện phụ huynh cho học sinh. Tôi có hỏi thì được biết bố mẹ các em đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động", ông Đạt cho hay.

Theo ông Đạt, việc nữ sinh H. bị xâm hại dẫn tới mang tai là câu chuyện xảy ra khi các em về với gia đình, nhưng rất đau lòng. Nữ sinh H. có cả bố và mẹ đều đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chị em H. ở nhà với ông bà nội đã già để đi học.

Dù nhiều lần bị xâm hại nhưng em H. không dám nói với ông bà, người thân và thầy cô. Thời gian gần đấy, thấy bụng học sinh to lên và có nhiều biểu hiện bất thường, với sự nhạy cảm của một người "mẹ" – người phụ nữ, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo sự việc với hiệu trưởng nhà trường.

Đường vào nhà học sinh bị gã hàng xóm xâm hại dẫn tới mang song thai.

Sau khi liên lạc, được mẹ H. đồng ý, cô giáo chủ nhiệm mới dùng que thử thai thì kết quả phát hiện sự thật bàng hoàng là em này đã mang thai. Để có kết quả chính xác, cô giáo đã đưa học sinh tới trung tâm y tế đã siêu âm thì xác định nữ sinh này đanh mang song thai.

"Dù mang thai, nhưng em ấy vẫn ngây ngơ, chơi đùa cùng bạn bè, chưa ý thức được, khiến chúng tôi rất thương và đau lòng", ông Đạt chia sẻ.

Trở về nước, sau khi gặng hỏi, xác định con gái mình bị gã hàng xóm đồi bại xâm hại, chị B.T.H. (mẹ em H.) đã làm đơn tố giác lên cơ quan công an.

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Bình cho hay, phụ huynh học sinh đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa tăng thu nhập, từ đó có điều kiện kinh tế, chăm sóc vật chất cho con cái tốt hơn. Ngoài ra, nguồn thu nhập từ hoạt động xuất khẩu lao động mang lại đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc cả bố và mẹ đi làm ăn xa, gửi con lại cho ông và và người thân chăm sóc, trong khi ông bà đã già cũng là một thiệt thòi cho các em. Ông bà chỉ lo cơm nước ăn uống, việc quản lý, chăm sóc, kèm cặp, theo dõi học sinh khoảng thời gian về sinh hoạt với gia đình rất hạn chế.

Theo ông Đạt, đầu năm học 2024-2025, nhà trường có mời chuyên viên của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy về nói chuyện, tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước, hôn nhân cận huyết, giáo dục giới tính. Tại các giờ học trải nghiệm, nhà trường cũng đề nghị thầy cô giáo mạnh dạn truyền tải về giới tính, biện pháp phòng tránh, bảo vệ xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, để bảo vệ được học sinh trước tình trạng xâm hại tình dục thì cần sự quan tâm chung tay của gia đình, nhà trường và cả xã hội, trong đó vài trò của gia đình rất quan trọng.

Tăng cường giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Ông Phạm Văn Thuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cẩm Bình cho hay, nhà trường có 19 lớp, với 561 học sinh. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 100 em có bố, mẹ hoặc cả bố và mẹ đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa.

Ông Thuyết thừa nhận, ngoài việc nâng cao đời sống, chế độ dinh dưỡng cho học sinh, việc bố mẹ đi làm ăn xa cũng ít nhiều ảnh hưởng tới việc chăm sóc, kèm cặp con cái trong quá trình học. Từ sự việc nữ sinh H. bị hàng xóm xâm hại, nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh biết cách phòng tránh, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bố mẹ đi xuất khẩu lao động, bị xâm hại dẫn tới mang thai nhưng chỉ được phát hiện khi cô giáo thấy học sinh của mình có biểu hiện bất thường.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Hòa, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy cho biết, chuyện nữ sinh H. bị hàng xóm xâm hại dẫn tới mang thai là việc đáng buồn và rất đau lòng.

Theo bà Hòa, hàng năm tại các cuộc giao ban với hiệu trưởng các trường trên địa bàn, Phòng đều có văn bản và quản triệt việc tăng cường giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục và phòng chống tại nạn đuối nước cho học sinh. Tuy nhiên, bà Hòa thừa nhận, để việc tuyên truyền đạt được hiệu quả, không xảy ra sự việc đáng tiếc cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội.

Bà Hòa cho hay, Cẩm Thủy là huyện miền núi, điều kiện kinh tế rất khó khăn, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học thì bố mẹ phải đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa, gửi con cái lại cho ông bà chăm sóc. Nhiều trường hợp, bố mẹ các em ly thân, ly hôn, không quan tâm chăm sóc con cái, phó mặc cho ông bà. Từ đó, nhiều trẻ chậm phát triển, không đảm bảo được sự phát triển toàn diện về thể chất và nhận thức.

Năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ học sinh đuối nước thì đều rơi vào hoàn cảnh các em có bố mẹ đi làm ăn xa. Ngoài ra, theo bà Hòa, bố mẹ đi làm ăn xa, có điều kiện kinh tế, thương con và muốn có phương tiện liên lạc nên mua điện thoại thông minh cho con. Tuy nhiên, khi có điện thoại, gia đình không quản lý được, để học sinh sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến việc học tập.

Trở lại vụ án hàng xóm xâm hại dẫn đến cháu H. mang thai, Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng xâm hại nữ sinh lớp 8, khiến nạn nhân mang thai để phục vụ công tác điều tra.