Vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ: Nhà trường xử lý ra sao?

Sáng 14/10, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận với báo Pháp luật TP.HCM rằng: Sở đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu Trường THPT Nông Cống 2 về sự việc học sinh của trường đánh một nữ sinh lớp 11 bị thương nặng. Hiện nhà trường tạm ngừng học tập đối với 6 học sinh liên quan để giải quyết vụ việc.

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là em LVGN, học lớp 11 của trường. Nữ sinh bị thương nặng, gãy đốt sống cổ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Cập nhật về tình hình của nữ sinh, bố em cho biết trên báo Người lao động rằng: "Hiện cháu đang phải nằm cố định tại chỗ, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Gia đình đã trình báo sự việc tới cơ quan công an và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định".

Nữ sinh L.V.G.N. bị "đánh hội đồng" dẫn tới gãy đốt sống cổ. Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo NLĐ

Được biết, lý do em LVGN bị thương nặng là do một nhóm học sinh lớp 12 xông vào đánh khi em này can ngăn vụ việc ẩu đả do mâu thuẫn giữa các nữ sinh.

Báo Lao Động trích thông tin từ báo cáo của trường THPT Nông Cống 2 cho biết sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu đã phối hợp với Công an xã Tân Phúc triệu tập các học sinh có liên quan để lấy lời tường trình.

Nhà trường đã mời Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp, cùng cha mẹ (hoặc người được ủy nhiệm từ gia đình) của các học sinh ở lớp 10A5, 10A6, 12A2 và 12A3 có liên quan đến sự việc để thông tin và đưa ra các biện pháp phối hợp với cơ quan công an giải quyết vấn đề.

Đồng thời, nhà trường đề nghị các gia đình có con tham gia đánh bạn đến thăm nữ sinh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức để xin lỗi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình trong việc chăm sóc và chữa trị kịp thời.

Ngoài ra, nhà trường đã đề nghị công an các xã Tân Phúc, Trung Chính và Tế Thắng (huyện Nông Cống) tiếp tục điều tra, xử lý sự việc. Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật sẽ được triệu tập để xem xét hình thức kỷ luật đối với các học sinh liên quan trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe học sinh.