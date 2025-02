Vụ nữ sinh 22 tuổi “mất tích” trước Tết: Thông tin bất ngờ về thời điểm cô gái xuất cảnh sang Trung Quốc

Vụ việc nữ sinh 22 tuổi mất liên lạc với gia đình từ trước Tết Nguyên đán và được tìm thấy tại Trung Quốc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi sát sao của dư luận. Mọi người đều ngỡ ngàng, thắc mắc không biết nguồn cơn vụ việc do đâu?

Sáng 9/2, Hằng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Mẹ, anh họ cùng một số người thân quen đã ra đón nữ sinh. Gia đình rất vui mừng vì con gái đã trở về nhà an toàn. Những vấn đề khác, gia đình đợi con ổn định tâm lý rồi sẽ hỏi sau.

Nữ sinh Lìu Ngọc Hằng đã về Việt Nam vào sáng nay.

Cũng liên quan đến sự việc, trên báo Tuổi Trẻ Online, nguồn tin từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - nơi Hằng đang theo học năm cuối cho biết, ngày 4/2 (tức mùng 7 Tết), phụ huynh của Hằng đã đến ký túc xá của trường (số 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) trình bày việc không liên lạc được với nữ sinh này từ ngày 27/1 (tức 28 tháng Chạp).

Qua truy xuất dữ liệu trên hệ thống quản lý, quản lý sinh viên đã thông tin cho gia đình là Hằng đã rời khỏi ký túc xá trước 17 giờ ngày 22/12/2024. Trên nhật ký quản lý ghi chú nữ sinh này đi du lịch 2 tuần, sau đó sẽ về quê ăn Tết và không ghé ký túc xá, thông tin này là do bạn cùng phòng của Hằng báo.

Trước đó, Hằng đăng tải một clip trên trang cá nhân cho biết bản thân đang an toàn và mong mọi người không chia sẻ thông tin sai sự thật.

Sau đó, quản lý ký túc xá đã làm việc với Công an phường Cầu Ông Lãnh để xác nhận các thông tin trên. Đến trưa ngày 6/2 (mùng 9 tháng Giêng), công an phường trao đổi với ký túc xá và cho biết đã xác định nữ sinh Lìu Ngọc Hằng xuất cảnh đi Trung Quốc vào ngày 22/12/2024. Công an phường đã chuyển hồ sơ qua bên an ninh để tiếp tục điều tra.



Trước đó, gia đình Lìu Ngọc Hằng trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng thông tin lên MXH về việc mất liên lạc với nữ sinh từ trước Tết Nguyên đán. Hằng nói dịp Tết sẽ ở lại làm việc để lấy tiền đóng học phí, tuy nhiên sau đó, người thân không thể liên lạc với cô qua điện thoại, Facebook hay Zalo.