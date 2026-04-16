Vụ nữ sinh 2004 bị sát hại tại Nghệ An: Bạn trai dùng dao gây án rồi tự sát

Phạm Trang |

Vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vừa xảy ra tại phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nữ sinh năm cuối tử vong tại chỗ, trong khi nghi phạm là người yêu đồng hương cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự sát bất thành.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 15/4, một vụ án mạng xảy ra tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) khiến một nữ sinh năm cuối tử vong đang khiến dư luận bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo phường Trường Vinh, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày. Nạn nhân sinh năm 2004, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn phường Trường Vinh.

Án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ảnh: Ngọc Anh

Thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên (cùng quê ở Thanh Hóa với nạn nhân) đến thăm người yêu. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bức xúc, nam thanh niên đã dùng dao tấn công khiến nữ sinh bị thương nặng.

Sau khi gây án, người này tiếp tục dùng dao tự gây thương tích để tự tử. PLO cũng thông tin, người này bị thương ở vùng cổ và tay đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trường Vinh có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Được biết, nữ sinh viên học tập tốt, là con gái duy nhất trong gia đình ở Thanh Hoá.

