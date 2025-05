Vụ nữ sinh 14 tuổi gặp tai nạn tử vong: Thực hư thông tin tài xế đã bồi thường cho gia đình 1 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) gặp tai nạn tử vong trên đường đi học về, xảy ra ngày 4/9/2024 gây xôn xao dư luận, những ngày qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng sau tai nạn, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở Trà Vinh) đã bồi thường cho gia đình số tiền 1 tỷ đồng. Thông tin này đã khiến dư luận hoang mang, không rõ thực hư ra sao.

Tuy nhiên mới đây, trao đổi trên VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của cháu Trân) cho biết bản thân bà cũng nghe thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng gia đình đã nhận bồi thường, lúc thì nói bồi thường 300 triệu đồng, lúc nói 500 triệu đồng và giờ là 1 tỷ đồng. Bà Hiền khẳng định, những thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Bà Hiền (áo đen) khẳng định thông tin tài xế Trung bồi thường cho gia đình là hoàn toàn sai sự thật. (Ảnh: Người lao động)

Mẹ nạn nhân thông tin thêm, từ khi con gái bà qua đời, bản thân tài xế Trung cũng như gia đình chưa từng đến thắp cho cháu Trân một nén nhang hay gửi lời chia buồn, nói gì đến tiền bạc. Theo bà Hiền, những tin đồn nói trên làm rối tung mọi chuyện, thậm chí có ác ý.

Trong những ngày qua, sau khi chồng bà Hiền là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983) tự sát sau khi dùng súng tự chế bắn tài xế Trung, đã có nhiều người ở các tỉnh, thành phố tìm đến gia đình để chia buồn. Ngoài ra, một số người cũng ngỏ ý giúp đỡ về tiền bạc, song gia đình bà Hiền chỉ ghi nhận tấm lòng, xin phép không nhận hỗ trợ tài chính. Bà cũng nói rõ gia đình không kêu gọi từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Nên nếu có ai kêu gọi từ thiện cho gia đình bà trên các nền tảng mạng xã hội thì đó là lừa đảo.

Trước đây, bà Hiền ở nhà làm nội trợ, chăm sóc 4 đứa con, còn ông Phúc là lao động chính, trụ cột trong nhà. Sau khi con gái lớn và chồng lần lượt qua đời, bà Hiền hiện sống cùng 3 con nhỏ và cha chồng gần 100 tuổi. Trước mắt, gia đình bên chồng phụ giúp người phụ nữ nuôi 3 con ăn học, còn tương lai thế nào chưa thể tính được.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu vụ việc, VKSND Tối cao nhận thấy tài xế Trung có dấu hiệu vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về vụ tai nạn của cháu Trân, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, ngày 4/5, Công an xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) gửi giấy mời bà Hiền đến trụ sở Công an xã để cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long trao đổi một số việc. Tuy nhiên, người phụ nữ đã lên xã nộp đơn xin hoãn buổi làm việc nói trên do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà không kịp sắp xếp về tham dự buổi làm việc.

Trong đơn, bà Hiền nêu đề nghị công an gửi thông báo sớm để phía gia đình có đủ thời gian sắp xếp tham dự.