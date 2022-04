Vụ nữ chủ quán ăn đêm bị hành hung: Xác định được nhóm côn đồ gây án

Ngày 23/4, Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này đã xác định và triệu tập được 3 đối tượng có hành vi hành hung chị Đặng Thị G. (SN 1990, chủ quán ăn đêm) bị hành hung trên địa bàn xã Thạch Trung 1 ngày trước.



Danh tính 3 đối tượng được xác định gồm: Phan Bình An (SN 1990, trú phố Tiền Phong, P. Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh); Nguyễn Tất Hùng (SN 1994, trú xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Huỳnh Đức (SN: 1996, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

3 đối tượng tại công an.

Trước đó, rạng sáng 22/4, Công an xã Thạch Trung nhận được trình báo của chị G. về việc tại quán ăn đêm của chị vừa có một nhóm khách nam đến quấy rồi rồi hành hung khiến chị G. bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Thạch Trung nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Chị G. đang được điều trị tại bệnh viện.

Chỉ sau ít giờ đồng hồ, công an đã xác định được các đối tượng hành hung chị G. Tại công an, các đối tượng khai nhận khoảng 2 giờ ngày 22/4, An, Hùng, Đức cùng vài người bạn vào ăn đêm tại quán Giang Cày do chị G. làm chủ. Trong lúc vào ăn đã có xích mích về lời nói với chị G. là chủ quán và đã có hành vi dùng ghế nhựa đánh vào người chị G.

Làm việc với bác sỹ điều trị cho chị G. được biết, hiện nay sức khỏe của chị G. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại viện.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

https://soha.vn/vu-nu-chu-quan-an-dem-bi-hanh-hung-xac-dinh-duoc-nhom-con-do-gay-an-20220423155426949.htm