Vụ nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House: Bệnh nhân đang tập ngồi

Tin sức về sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý

Mới đây, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn thông tin từ người đang điều trị trực tiếp cho bác sĩ Hoàng Minh Lý - BS. Trần Quang Trung, Khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý đang trong quá trình hồi phục.

"Lý đang trong quá trình hồi phục, phổi đã tốt hơn. Hiện Lý đã rút được dẫn lưu màng phổi 2 bên và đang tập ngồi", bác sĩ Trần Quang Trung thông tin.

Bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý – người bị thương nặng trong vụ tấm kính rơi ở The Coffee House. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, ngày 9/5, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất, yên tâm điều trị. Cùng đó Thứ trưởng yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa, sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ.

Thực hư số tiền bồi thường 117 triệu đồng

Ngày 12/5, báo VietNamnet dẫn lời bà Phan Bảo Thy, đại diện truyền thông của The Coffee House, xác nhận đơn vị này có gửi văn bản cho gia đình từ 25/4 và đề xuất mức hỗ trợ là 117 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này là hỗ trợ ban đầu.

"Chị Hoàng Minh Lý là khách hàng của The Coffee House và gặp sự cố tại cửa hàng. The Coffee House không chối bỏ trách nhiệm. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật. Bên cạnh chi phí nhập viện ban đầu, chúng tôi có hỏi ý kiến gia đình về số tiền phù hợp. Tại thời điểm đó, The Coffee House được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn liên tục trao đổi và đang chờ phản hồi từ phía gia đình. The Coffee House sẵn sàng thảo luận về các khoản gia đình đang yêu cầu và đáp ứng thỏa đáng”, vị đại diện này nói.

Số tiền 117 triệu đồng là chi phí đề xuất từ 25/4. Khi báo chí đưa tin bác sĩ cung cấp chi phí điều trị khoảng nửa tỷ đồng, phía The Coffee House cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamnet

Theo ông Thành (bố của nạn nhân), gia đình rất bối rối và mệt mỏi khi nhiều người hiểu sai sự việc và cho rằng gia đình dựa vào cộng đồng mạng đòi tăng mức bồi thường. Tuy nhiên, người cha này khẳng định điều này không chính xác.

Ông Thành cho biết gia đình đang tập trung cứu chữa cho con. Mọi thủ tục bồi thường sẽ làm việc sau và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến hiện tại, chi phí điều trị đều do gia đình tự xoay xở nộp cho bệnh viện.

Trước đó, tối 20/4, Hà Nội xảy ra cơn mưa lớn cùng gió giật mạnh. Thời điểm trên, tại cửa hàng The Coffee House (số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống. Sự việc khiến 7 người bị thương trong đó có 3 khách hàng và 4 nhân viên của quán. Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhân viên The Coffee House cùng người dân đã hỗ trợ đưa những người bị thương vào bệnh viện thăm khám. Đến sáng 21/4, 6 người có sức khỏe ổn định đã được xuất viện, riêng trường hợp của chị Hoàng Minh Lý (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nặng hơn cả. Chị Lý cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống, gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.