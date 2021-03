Vụ nổ súng tại Cần Thơ: Bắt đối tượng cung cấp súng và thu giữ thêm khẩu K54

Đối tượng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra là Bùi Viết Duy (tức Đen, SN 1988, thường trú 22/23/9B, đường Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Duy hành nghề tài xế xe ô tô tại địa phương.



Cơ quan điều tra xác định Duy là đối tượng đã mang khẩu súng quân dụng loại K54 đến khu vực xảy ra vụ ẩu đả, giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra vào khoảng 16h30’, ngày 3/3, trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đưa cho Lê Quang Dinh (SN 1983, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều), để Dinh nổ súng trong lúc hỗn chiến với nhóm đối tượng TP Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm xảy ra ẩu đả, Duy đựng 2 khẩu súng quân dụng loại K54 cùng đạn trong chiếc túi đen, mang đến đưa cho Dinh một khẩu súng cùng đạn và bản thân giữ lại một khẩu, sau đó đứng gần khu vực ẩu đả để theo dõi vụ việc.

Hình ảnh Bùi Viết Duy xuất hiện tại khu vực vụ ẩu đả cùng chiếc túi đựng súng.

Công an Cần Thơ đã thu giữ từ Duy 1 khẩu súng K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn.

Súng và đạn thu giữ từ đối tượng Duy.

Trước đó, Như Báo CAND đã thông tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ ẩu đả được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc trong việc cá độ bóng đá. Theo đó, chiều 3/3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tức Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, di chuyển trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu, để giải quyết nợ từ việc cá độ bóng đá.

Hai nhóm hẹn gặp nhau tại quán Hiphland Garden Coffee (số 98, đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tại đây 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế để “xử lí” nhau.

Đối tượng Đặng Quang Minh - tức Minh Mập (áo tím) và đối tượng Nguyễn Thanh Bình - tức Bình Sâm (áo xanh).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế, bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41.

Các đối tượng liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều Tổ công tác khẩn trương xác minh, tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra vụ án. Ngay trong đêm 3/3 và sáng 4/3, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thanh Bình – tức Bình Sâm bị Tổ công tác Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP Cà Mau.

Lê Quang Dinh - đối tượng đã nổ súng tại vụ ẩu đả đang được điều trị tại bệnh viện vì bị chém trọng thương.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.