Vụ nhóm người xông vào nhà hàng đập phá: Bắt đối tượng chủ mưu

Liên quan tới nhóm đối tượng mang theo gậy sắt xông vào nhà hàng Dê Nghĩa trên đường Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đập phá (Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin), ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Mai Xuân Tú (49 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đối tượng Tú được xác định là chủ mưu vụ đập phá nhà hàng Dê Nghĩa.

Theo điều tra ban đầu, Tú có một xưởng sản xuất nước đá trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Tú ép chủ hệ thống Dê Nghĩa phải lấy nước đá của y, tuy nhiên chủ hệ thống Dê Nghĩa đã có mối cung cấp nước đá lâu nay. Để giải quyết "hợp tình hợp lý", chủ hệ thống Dê Nghĩa sau đó đã đồng ý lấy của Tú 50% nước đá, 50% còn lại lấy của mối cũ.



Tuy nhiên, Tú không đồng ý, muốn chủ hệ thống Dê Nghĩa phải lấy 100% nước đá của y và dọa sẽ cho đàn em tới nhà hàng quậy phá nếu không làm theo.

Tối 19/10, Tú sai đàn em tới nhà hàng Dê Nghĩa đập phá khiến hàng trăm khách hoảng loạn bỏ chạy.

Sau đó, biết lực lượng công an truy xét gắt gao, 4 đàn em của Tú là Trần Công Lợi (28 tuổi), Trần Kim Quý, Nguyễn Văn Quý (cùng 40 tuổi) và Phan Minh Ân (37 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) ra đầu thú, nhưng khai nguyên nhân đập phá nhà hàng là do mâu thuẫn với nhân viên của nhà hàng trong lúc gọi thức ăn, mục đích nhận tội thay cho Tú. Tuy nhiên, trích xuất camera tại nhà hàng thì 4 đối tượng này không tới nhậu như lời khai.