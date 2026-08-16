Vụ nhóm bạn trẻ bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm

Ngày 16/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho hay sau hơn một tuần tìm kiếm hai nạn nhân bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê không có kết quả, các lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm.

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết các lực lượng biên phòng, Hải quân Vùng 3, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cùng các tàu cá đã khoanh vùng tìm kiếm từ ngày 8/8, ngay sau khi nhận được tin báo nhóm bạn trẻ bị sóng cuốn mất tích.

Rất may ngay trong ngày tàu cá và tàu hải quân đã tìm thấy được hai trong bốn người gặp nạn.

Đội SOS Quảng Nam tìm kiếm hai nạn nhân bị sóng cuốn mất tích.

Những ngày tiếp theo, các tàu đã mở rộng phạm vi, nỗ lực rà tìm trên biển suốt ngày đêm. Tại khu vực Mũi Nghê còn có đội thợ lặn đã lặn tìm các nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả.

Theo Thượng tá Tỉnh, lực lượng chức năng đã thông báo đến các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện tại, các đội nhóm thiện nguyện vẫn duy trì hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Đội cứu nạn cứu hộ khẩn cấp - SOS Quảng Nam tiếp tục chạy ca nô quanh các rạn đá ở đảo Cù Lao Chàm và đảo Hòn Chảo, nơi có khả năng nạn nhân sẽ trôi dạt tới. Một số nhóm khác tích cực kết nối ca nô cũng như những người có kinh nghiệm đi biển, tìm kiếm cứu nạn để lên phương án tìm kiếm trong những ngày tới.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Trần Văn Cừu, cha của nạn nhân T.T.A.D. cho hay gia đình vẫn mong các đơn vị, đội nhóm hỗ trợ tìm con cũng như nạn nhân M.T.P. dù sau 9 ngày, hy vọng dần ít đi. Trong những ngày tới, đội thợ lặn sẽ lặn lại khu vực biển ở Mũi Nghê tìm thêm lần nữa.

Trước đó, sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống. Vào 14h cùng ngày, chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.