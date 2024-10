Liên quan đến thông tin "TP HCM: Nhân viên xe rác đập ô tô người khác trên đường", mới đây, thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đã thông tin cụ thể vụ việc.

Camera ghi lại tài xế xe chở rác đập ô tô taxi.

Theo PC08, khoảng 21 giờ 45 ngày 20-10, ông Đ.M.T chạy ô tô taxi Mai Linh mang biển số TP HCM trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh. Khi đến trước địa chỉ C10/5A Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì xảy ra mâu thuẫn với ông T.N.M.Tr là tài xế điều khiển xe tải thu gom rác lưu thông cùng chiều.

Sau đó, ông Tr. đã dùng đoạn ống dầu thủy lực bằng cao su (hai đầu có gắn ốc bằng kim loại) dài khoảng 60 cm có sẵn trên xe chở rác đập vào gương chiếu hậu bên trái ô tô taxi mà anh T. đang điều khiển, làm chiếc gương gãy hẳn phần nhựa nối với thân xe. Ông Tr. quay lại xe của mình và đi tiếp.

Ghi nhận thiệt hại khoảng 3 triệu đồng. Chiếc ô tô trên thuộc sở hữu của Công ty Mai Linh.

Ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy ông Tr. đã điều khiển xe ô tô tải chở rác đi sai lộ trình, đi vào khu vực cấm nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "đi vào khu vực cấm".

Riêng việc đập gãy kiếng xe taxi đã được Công an xã Bình Hưng tiến hành xác minh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và chuyển Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Bình Chánh xử lý theo quy định.



Mâu thuẫn được xác định là do ông Tr. điều khiển xe ô tô chở rác xin vượt xe taxi do ông T. điều khiển nhưng không vượt được. Thời điểm trên, khu vực trên đang bị ngập nước và ùn ứ xe do mưa lớn trước đó nên đã xảy ra cự cãi và sau đó xảy ra sự việc như trên.