Vụ nhân viên quán bar cầm xẻng dọa đánh khách Tây ở Nha Trang: Diễn biến bất ngờ

Liên quan đến sự việc nhóm người cầm xẻng, ghế dọa đánh 2 du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang gây bức xúc dư luận, ngày 6/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết UBND phường đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với quán bar BlueSea Beach & Bar liên quan vụ việc, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang thông tin thêm, quán bar bị đình chỉ hoạt động do chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, việc đình chỉ cũng nhằm chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh trên bờ biển.

Hình ảnh nhân viên quán bar cầm xẻng dọa đánh khách gây bức xúc dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người mặc áo đồng phục màu xanh xảy ra mâu thuẫn với 2 du khách nước ngoài. Bất ngờ, 1 người trong nhóm đã cầm xẻng giơ lên, dọa đánh du khách. Sau đó, 1 người khác cũng dùng ghế dọa 2 du khách nói trên. Bị dọa đánh, 2 du khách hoảng sợ rời đi.

Quán bar nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trên báo Pháp luật TP.HCM, đại diện quán bar cho biết thời điểm xảy ra sự việc, 2 du khách nước ngoài có biểu hiện say xỉn và có hành vi chọc ghẹo nhân viên nữ của quán. Một số nhân viên nam đã ra can ngăn và 2 bên xảy ra cãi vã. Do không kiềm chế được nên nhân viên của quán có hành vi cầm xẻng dọa du khách.

Đại diện nhà hàng sau đó đã gặp xin lỗi và được bạn gái của nam du khách bỏ qua. Phía quán cũng đã kỷ luật một nhân viên và chấn chỉnh sau sự việc trên.