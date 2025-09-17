Sáng 17-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Nhân (SN 1963; trú thôn An Lương, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa làm đơn gửi Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chức năng địa phương và báo chí tố cáo ông Trần Quốc Vinh, Bí thư Đảng ủy xã An Lương, có dấu hiệu bao che sai phạm trong quản lý đất công và trù dập người tố cáo.

Clip công trình sai phạm rộng hàng trăm m2 (nhà kho có mái tôn màu xám) của ông Lại Mỹ Sinh trên đất công cộng

Theo ông Nhân, đầu năm nay, ông gửi đơn đến UBND xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ) phản ánh về việc người hàng xóm là Lại Mỹ Sinh (SN 1982, chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng) xây dựng nhà kho rộng hàng trăm m² trái phép trên con suối phía sau nhà. Đây là đất công cộng, do Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, thay vì xử lý dứt điểm sai phạm của ông Lại Mỹ Sinh, ông Trần Quốc Vinh khi đó là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh (cũ) lại có những hành động quy chụp người tố cáo.

Cụ thể, tại buổi làm việc ngày 14-5-2025 do ông Trần Quốc Vinh chủ trì, thay vì xử lý sai phạm của ông Sinh, ông Nhân lại bị quy chụp "lấn chiếm 112,6 m² đất công". Tiếp đó, lãnh đạo xã còn đưa ra "giải pháp" là cả hai bên giữ nguyên hiện trạng, khi nào Nhà nước có công trình thì tháo dỡ, trả lại đất.

Trong khi đó, ông Nhân cho rằng phần đất mình đang sử dụng hợp pháp, thậm chí thực tế còn thiếu khoảng 40 m² so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng công trình sai phạm của ông Sinh hiện vẫn tồn tại trên đất công mặc dù chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ từ ngày 22-5-2025.

"Sau khi có quyết định cưỡng chế tháo dỡ của chính quyền địa phương, ông Sinh chỉ tháo vài tấm tôn trên nhà kho để chiếu lệ. Trong khi đó, phần nền bê tông cao gần 2m trên con suối thì vẫn còn nguyên nhưng ông Vinh lại nói với người dân và báo cáo với cơ quan chức năng rằng ông Sinh tháo dỡ công trình sai phạm rồi. Cái chính ở đây là phần nền mới là nguyên nhân gây ngập úng cho các hộ dân xung quanh mỗi khi mưa lớn" - ông Nhân bức xúc.

Sau khi tháo vài tấm tôn chiếu lệ, về cơ bản thì công trình sai phạm của ông Lại Mỹ Sinh vẫn còn tồn tại, khiến nhà nhiều hộ dân trong xóm ngập úng mỗi khi mưa lớn

Ông Nhân nói tiếp: "Nhiều năm qua, kho lúa gạo của gia đình tôi thường xuyên ngập úng, hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng nhưng công trình trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại" - ông Nhân khẳng định.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Trần Quốc Vinh cho rằng ông Sinh đã tự tháo dỡ công trình sai phạm rồi. Riêng phần nền còn lại trên con suối là đất công nên không ảnh hưởng đến ai (!?). Về việc quy chụp sai cho ông Nhân, ông Vinh giải thích là do "cán bộ xã đo nhầm".

Từ những bức xúc trên, ông Nhân kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần thanh tra toàn diện vụ việc, làm rõ trách nhiệm của Bí thư xã Trần Quốc Vinh, buộc tháo dỡ công trình vi phạm và có biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định.





Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-12-2022, UBND xã Mỹ Chánh cũ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xác định ông Sinh lấn chiếm 198,8 m² đất công, phạt tiền 2,5 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng trong 10 ngày. Đến ngày 22-5-2025, xã tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu ông Sinh tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau khi tháo dỡ vài tấm tôn chiếu lệ, về cơ bản thì công trình sai phạm của ông Sinh vẫn còn tồn tại.



