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Vụ người phụ nữ bị nghi can 62 tuổi đâm trọng thương khi đi chợ: Hé lộ mối quan hệ và nguồn cơn

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nạn nhân trong vụ việc là bà Đ.T.A. (60 tuổi, trú phường Tam Long, TP.HCM). Bà A. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ bị đâm trọng thương trong lúc đi chợ, xảy ra chiều ngày 6/8 tại chợ Hòa Long (phường Tam Long, TP.HCM), nạn nhân trong vụ việc là bà Đ.T.A. (60 tuổi, trú phường Tam Long). Còn người đã tấn công bà A. có biệt danh là “Năm Già” (62 tuổi, là hàng xóm của bà A.), theo thông tin trên báo VietNamNet.

Con gái của bà A. cho hay, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Người phụ nữ bị đa chấn thương với khoảng 10 vết thương ở phía trước bụng, ngực, 2 vết thương sau lưng, dập gan, gãy răng, đứt gân tay,...

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, người con gái cho biết có thể xuất phát từ 2 ngày trước, khi bà A. tưới vườn hoa thì nước chảy tràn sang khu vực trước cổng nhà ông “Năm Già”. Thời điểm đó, ông này có báo công an địa phương.

Vụ người phụ nữ bị kẻ bán hàng rong đâm trọng thương khi đi chợ: Hé lộ mối quan hệ và nguồn cơn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh khu chợ ghi lại diễn biến sự việc đã khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự việc, bà A. đang đi trong chợ thì bất ngờ bị người đàn ông lao ra tấn công. Người này dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bà A. khiến nạn nhân nằm gục xuống đường.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lấy một đoạn cây (giống như ống kim loại) vụt liên tiếp vào người, mặt của nạn nhân khiến người phụ nữ bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã tiến tới can ngăn song vì gã đàn ông có hung khí nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng vẫn có ý định tiếp tục lao vào hành hung nạn nhân. Lát sau, nhiều người dùng các vật dụng như ghế, xe đẩy bán hàng để khống chế đối tượng, tước đoạt hung khí. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Công an phường Tam Long đã đến hiện trường, đưa người đàn ông cùng tang vật về trụ sở. Công an phường Tam Long (TP.HCM) đã tạm giữ người này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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