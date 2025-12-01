Vụ người phụ nữ bị chồng đâm gục giữa đường ở Đà Nẵng: Đã rõ nguyên nhân

Liên quan đến sự việc một phụ nữ bị người đàn ông chặn đường, dùng hung khí đâm gục giữa đường, xảy ra sáng 23/12 tại đường gom Trường Chinh, phường An Khê, TP Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.L. (sinh năm 1992), còn người xuống tay với chị L. là Nguyễn Xuân Thường (sinh năm 1997, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Thường là chồng của chị L.

Sau khi gây án, Thường bỏ trốn. Đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12 thì bị bắt khi đang lẩn trốn trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng gần 9 giờ sáng ngày 23/12, chị L. đứng nói chuyện với một người đàn ông trên đường Trường Chinh. Bất ngờ, một lát sau, Thường dùng kéo kim loại trong quán nước ở ven đường Trường Chinh liên tiếp tấn công vào vùng đầu, cổ, lưng chị L.

Thường bị bắt 1 ngày sau khi đâm gục vợ giữa đường. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Người dân gần đó đã phát hiện sự việc, hô hoán. Lúc này, Thường bỏ chạy, leo rào vào nhà dân trên đường Nguyễn Phước Nguyên rồi lấy trộm xe máy và tẩu thoát. Bị tấn công, chị L. nằm gục trên đường, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. May mắn, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Thường để điều tra tội Giết người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Camera ghi lại diễn biến sự việc.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc, lan truyền trên mạng xã hội đã khiến người xem kinh hãi. Mọi người bày tỏ sự bất bình với hành vi tàn nhẫn, côn đồ, hung hãn của gã đàn ông và mong nạn nhân tai qua nạn khỏi.