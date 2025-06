Vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh rách mặt ở Bình Dương: Nguồn cơn từ một mảnh đất

Vụ việc chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê ở Nghệ An) bị chồng cũ là Đặng Văn Hùng (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) tìm đến tận nơi làm việc hành hung đang khiến dư luận bất bình. Sau khi bị đánh, chị L. đã đến bệnh viện thăm khám. Nạn nhân phải khâu 2 mũi trên mặt, bị thương ở cánh tay trái, hiện sức khỏe của chị đã ổn định, được về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục uống thuốc và theo dõi.

Chị L. với Hùng vào đầu năm 2019, sau đó chuyển vào Bình Phước sinh sống, có với nhau 3 người con chung. Theo lời chị L., từ đầu năm 2025, chị thường xuyên bị chồng đánh đập, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Người phụ nữ phải bỏ trốn đến Bình Dương, xin việc làm tại một công ty vì không chịu được cuộc sống bị chồng bạo hành, chị L. tâm sự trên báo VietNamNet.

Sau đó, vì Hùng vẫn đe dọa, nói nếu tìm thấy sẽ giết nên chị L. nghỉ việc, xin làm tại quán cà phê của người quen ở phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương). Tháng 4 vừa qua, chị L. và Hùng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. 3 người con chung giao cho Hùng nuôi dưỡng, cả hai tự thỏa thuận chia tay sản chung.

Camera ghi lại hình ảnh chị L. bị chồng hành hung.

Nạn nhân kể thêm, 2 vợ chồng có tài sản chung là 2 mảnh đất tại Bình Phước. Gần đây, Hùng bán 1 mảnh và đã nhận cọc. Do bị khách hối thúc nhiều lần, Hùng tìm đến quán cà phê nơi chị L. làm việc, yêu cầu vợ cũ theo mình đi ký giấy xác nhận. Lúc này, chị L. đang bận trông quán một mình, không đi được thì bị chồng cũ ép buộc, giật điện thoại rồi kéo lên xe. Trước sự phản ứng của chị L., Hùng đã hành hung vợ cũ như trong clip. Do trên tay Hùng cầm chìa khóa xe máy bằng kim loại nên trong lúc đánh chị L. đã làm rách vùng mặt của chị này, chảy nhiều máu.

Chị L. sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an do sợ bị chồng cũ tiếp tục hành hung. Hiện nạn nhân đang phối hợp cung cấp lời khai theo yêu cầu của cán bộ điều tra Công an phường An Phú.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chị L. bị chồng cũ hành hung. Trong clip, người đàn ông hùng hổ tát mạnh vào mặt vợ. Dù được can ngăn, đối tượng vẫn đuổi đánh, túm tóc, đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân khiến chị này bị chảy máu. Sau đó, chị L. vùng thoát ra được, chạy vào phía trong quán cà phê còn Hùng lên xe máy rời đi.