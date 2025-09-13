Vụ người phụ nữ bị chặt chém 2,5 triệu đồng/cuốc xe 70km: Tài xế nói lý do nổi lòng tham khi về tới bến xe

Liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê ở Phú Thọ) bị đối tượng Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, ở phường Nam Sơn, tỉnh Hưng Yên) chặt chém số tiền 2,5 triệu đồng cho cuốc xe từ Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Hòa Bình, Giang đã bị bắt để điều tra về hình vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, tại cơ quan công an, Giang khai vào khoảng 13 giờ ngày 11/9 đã lái xe ô tô 5 chỗ dừng đỗ đón khách tại khu vực cổng chính Bến xe Mỹ Đình. Lúc này, Giang gặp bà Ly và biết người phụ nữ có nhu cầu bắt xe khách về nhà ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) nên đã nói dối là ở đây không có xe khách về thẳng Kim Bôi. Sau đó, Giang ra sức chèo kéo, mời chào bà Ly đi taxi về nhà. Bà Ly đồng ý lên xe.

Đối tượng Giang thấy bà Ly lớn tuổi, hiền lành nên nổi lòng tham. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trong quá trình di chuyển, Giang nói cước xe là 1,6 triệu đồng (khoảng 20.000 đồng/km) nhưng bà Ly không đồng ý. Thấy vậy, đối tượng thay đổi ý định và nói chỉ đưa bà Ly về Bến xe Hòa Bình với quãng đường di chuyển ngắn hơn trao đổi ban đầu.

Khi về Bến xe Hòa Bình, thấy bà Ly lớn tuổi, dáng vẻ hiền lành nên tài xế nổi lòng tham, đòi bà Ly trả số tiền 3,5 triệu đồng. Nghe vậy, người phụ nữ khóc lóc, van xin Giang giảm bớt tiền thì bị nam tài xế chốt cửa không cho xuống. Đồng thời, Giang gây sức ép tâm lý với bà Ly bằng cách lái ô tô quay ngược trở lại hướng đi Hà Nội.

Xe chạy được khoảng 1km, bà Ly hoảng sợ nên đã phải trả tiền cho Giang. Tuy nhiên, vì không có đủ tiền nên bà chỉ đưa số tiền 2,5 triệu đồng cho đối tượng. Lúc này, Giang mới mở cửa cho bà Ly xuống xe rồi quay về Hà Nội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh người phụ nữ nghèo nức nở kể lại sự việc khiến dư luận bất bình.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly khóc nghẹn, kể với mọi người việc bị tài xế taxi chặt chém. Bà Ly có hoàn cảnh khó khăn, phải xuống Hà Nội rửa bát thuê kiếm tiền chữa bệnh cho chồng. Vì tuổi đã cao, công việc nặng nhọc nên sau hơn 1 tháng, bà xin nghỉ về quê, trong người chỉ có đúng 2,6 triệu đồng do đã ứng lương của chủ quán từ trước để lấy thuốc cho chồng.

Khi ra Bến xe Mỹ Đình, bà Ly bị Giang chèo kéo lên xe chở về Hòa Bình rồi ép trả số tiền lớn. Khi vào Bến xe Hòa Bình, bà đã kể lại sự việc và được người dân đưa đi trình báo sự việc với công an.

Sau khi sự việc gây xôn xao mạng xã hội, Giang đã tìm đến tận nhà bà Ly xin lỗi và xin trả lại tiền. Giang sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp vào tối 12/9.