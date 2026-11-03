Vụ người đàn ông rơi lầu khách sạn, kiểm tra phòng phát hiện 1 phụ nữ tử vong: Thuê phòng trước đó 3 ngày

Sự việc xảy ra sáng 3/11 tại môt khách sạn ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn và một người đàn ông bị thương nặng.

Sự việc xảy ra tại khách sạn N.L. (phường Nam Nha Trang). Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương nặng ở trước cửa khách sạn nói trên, nghi do nhảy lầu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra căn phòng mà người đàn ông này thuê thì phát hiện một thi thể nữ giới. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ viêc.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, người đàn ông đã thuê căn phòng tại khách sạn N.L. từ khoảng 3 ngày trước. Hiện chưa rõ danh tính cũng như mối quan hệ của 2 người.

Vụ việc đang được Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ.