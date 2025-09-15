Chiều 15/9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ V.M.N. (41 tuổi, ngụ TP.HCM), nghi phạm trong vụ mất trộm 30 cây vàng trên ô tô cá nhân.

Trước đó, ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) nhận được trình báo của anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị mất 30 cây vàng ngay trên ô tô cá nhân.

Xe bán tải của anh D. cùng số vàng được cho là đã bị lấy cắp.

Anh D. cho biết, khuya 6/9, anh lái ô tô bán tải chở một người bạn về nhà trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Lợi. Sau khi bạn vào nhà, do đã muộn và bản thân quá mệt, anh đậu xe trên vỉa hè, gập ghế ngủ ngay trong xe.

Đến sáng 7/9, khi tỉnh dậy, anh D. phát hiện toàn bộ số vàng đeo trên người đã biến mất, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn… với tổng gần 30 cây vàng cùng một điện thoại di động. Ngay sau đó, anh đến Công an phường Phú Lợi trình báo sự việc.

Hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe của anh D. đang mở cửa, dùng đèn pin soi vào bên trong, sau đó rời đi. Tuy nhiên, đoạn clip chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng mà anh D. trình báo hay không.

Nhận trình báo của anh D., lực lượng công an lập tức vào cuộc điều tra, khoanh vùng nghi phạm.

Theo ghi nhận của PV, quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Lợi là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại cả ngày lẫn đêm. Người dân quanh khu vực cho hay, việc tài xế đậu xe ngủ qua đêm ở vỉa hè không phải chuyện hiếm, song việc mất lượng tài sản lớn như trình báo thì chưa từng nghe.



