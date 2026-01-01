Vụ người đàn ông dùng đũa đâm tài xế đang lái xe: Nguyên nhân bất ngờ

Liên quan đến sự việc người đàn ông dùng đũa tấn công tài xế taxi trong lúc nam tài xế đang lái xe, tối 2/1, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Phạm Ngọc Khánh (sinh năm 2000, ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Khánh còn có biệt danh là "Tý hai lầu", chính là người đã cầm đũa tấn công tài xế taxi, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động. Nạn nhân bị Khánh tấn công là anh Trương Ngọc Thắng, 27 tuổi.

Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, tại cơ quan công an, Khánh khai nhận vào lúc 15 giờ ngày 1/1 đã gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi đi đến đoạn buôn Kmrơng (xã Krông Pắk), vợ Khánh bị nôn ói do đường có nhiều ổ gà. Lúc này, anh ta nhắc nhở tài xế đi chậm lại và 2 bên xảy ra mâu thuẫn từ đây.

Khánh tức giận, chồm lên kẹp cổ tài xế rồi lấy chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế khi ô tô đang chạy ở tốc độ 17km/h. Bị tấn công, nam tài xế buông vô lăng, dùng tay che mặt chống đỡ và liên tục van xin. Vợ Khánh thì la hét, can ngăn chồng nhưng không được.

Hành động dùng đũa tấn công tài xế taxi của Khánh khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tài xế taxi sau đó không kịp dừng xe mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài. Khánh thấy thế mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn của Khánh.

Công an xã Krông Pắk hiện đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.