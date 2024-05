Vụ người đàn ông đi theo ông Thích Minh Tuệ tử vong vì sốc nhiệt: Đang xác minh nhân thân để thông báo đến gia đình

Liên quan đến vụ việc một người đi bộ theo ông Thích Minh Tuệ bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong, chia sẻ với Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thi thể của ông LTS (47 tuổi) hiện đang lưu lại nhà xác của bệnh viện và đang được lực lượng chức năng xác minh nhân thân.

Bệnh viện cho biết sẽ tiến hành bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự khi có người thân đến nhận và có sự đồng ý của lực lượng chức năng.

Ông S. bị sốc nhiệt do trời nắng nóng, dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não

Được biết, sau khi ông S tử vong, hiện lực lượng chức năng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh nhân thân của ông S.

Vì thời điểm bị sốc nhiệt dẫn tới kiệt sức và ngất xỉu, ông S được người dân đưa đi cấp cứu nhưng khai thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng.

Trước đó, thông tin trên báo Công an nhân dân dẫn lại từ báo cáo của cơ quan chức năng địa phương cho biết, vào ngày 30/5, ông Thích Minh Tuệ và những người đi theo đến địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong thì phát hiện một người đàn ông (tức ông Lương T.S) có dấu hiệu ngất xỉu. Ngay sau đó, lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng đưa người này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe nguy kịch, bệnh nhân này sau đó được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, người nhà của bệnh nhân xin được chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh. Song, với tiên lượng sức khỏe bệnh nhân, thời gian di chuyển vào TP Hồ Chí Minh dài, nên các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã khuyên người thân nên đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Để hỗ trợ bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xe chuyên dụng vận chuyển cùng đội ngũ bác sĩ, y tá đi cùng và các trang thiết bị y tế, thuốc men điều trị. Đến 15h30 cùng ngày, bệnh nhân Lương T.S đã được hỗ trợ rời Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị di chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Lúc này bệnh nhân Lương T.S trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa, mạch bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn phải thở máy.

Khi được chuyển tuyến vào Bệnh viện T.Ư Huế, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện T.Ư Huế đã tiến hành làm các xét nghiệm, hội chẩn liên khoa để đưa ra phác đồ điều trị nhưng do bệnh tình diễn tiến nặng nên sau đó bệnh nhân S. đã tử vong.