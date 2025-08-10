Vụ người đàn ông đánh 1 phụ nữ dã man ở sảnh chung cư Hà Nội: Chị gái chia sẻ về tình trạng hiện tại của nạn nhân

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Người đàn ông hành hung cô gái được triệu tập lên cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: CACC).

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Vietnamnet, Nguyễn T. (chị gái ruột của nạn nhân N.T.T. - SN 1997) chia sẻ với PV VietNamNet rằng, chị và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. "Khi xem đoạn video, tôi bức xúc vô cùng.

Người thân của mình bị đánh dã man như vậy làm sao có thể không phẫn nộ và thương xót cho được. Mẹ tôi khi xem đoạn video cũng khóc suốt vì thương con", chị T. cho hay.

Chị T. cho biết thêm, ngay sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. "Em gái tôi hiện tinh thần hoảng loạn, đầu và tay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, tâm lý bị ảnh hưởng. Em ấy cũng không dám về nhà vì không biết nhà kia sẽ làm gì", chị T. nói.

Theo chia sẻ của chị T., chứng kiến mẹ bị người lạ hành hung dã man, bé trai 3 tuổi cũng hoảng sợ. "Từ đêm qua đến giờ cháu chưa được gặp mẹ, tâm lý hoảng sợ, liên tục khóc. Hiện tại, cháu ở nhà với dì ruột, còn bà ngoại của cháu thì vào viện chăm sóc mẹ cháu.

Bố cháu đi làm xa. Nhà nội của cháu dự định sẽ đón cháu về chăm sóc trong thời gian mẹ cháu ở viện", chị T. chia sẻ.

Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ thêm với báo Lao động, chị T. cho biết nguồn cơn dẫn đến vụ việc là từ mâu thuẫn trẻ nhỏ. Theo chị T, mâu thuẫn bắt nguồn từ vài ngày trước khi em gái đưa con xuống sân chơi và gặp con trai của một cặp vợ chồng sống trong cùng tòa nhà. Lúc đó, mẹ của bé trai này xuống và xảy "ra lời qua tiếng lại".

"Em tôi vẫn giữ thái độ lịch sự, không dùng lời lẽ xúc phạm, nhưng người kia lại có những câu nói thô tục, thách thức: "Mày có thích tao gọi chồng tao xuống không?". Được mọi người can ngăn, em tôi quay lên nhà để tránh xung đột", chị T. kể.

Tưởng sự việc đã khép lại, nhưng tối 9.8, khi đưa con xuống sân chơi, em gái chị bất ngờ bị gia đình kia chặn lại. Người chồng lao tới đánh tới tấp trước mặt cháu bé.

Sau đó, người này còn đe dọa "đã biết địa chỉ" và sẽ làm hại cả cháu bé lẫn gia đình nạn nhân.

"Sợ bị trả thù nên ban đầu tôi không muốn chia sẻ, nhưng vì quá bức xúc và không thể để chuyện này chìm trong im lặng, tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ người thân", chị T nói.