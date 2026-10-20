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Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên ô tô ở Hà Nội: Nhân chứng kể gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/10, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn đầu ô tô mang BKS 15K-616.XX rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế.

Chiều 20/10 đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tại trước số nhà 293 đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội khiến một người đàn ông tử vong. Thông tin, hình ảnh về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng.

Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên ô tô ở Hà Nội: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Tiền Phong thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn đầu ô tô mang BKS 15K-616.XX, chiếc ô tô vẫn nổ máy khi dừng bên đường. Sau đó, người đi xe máy đã dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế ô tô qua ô cửa kính lái. Vụ việc khiến tài xế ô tô mất nhiều máu, tử vong ngay trên ghế lái.

Một người dân tại hiện trường cho hay: "Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại". Nghi phạm sau đó đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên ô tô ở Hà Nội: Nhân chứng kể gì? - Ảnh 2.

Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, theo báo VTC News, đại diện Công an phường Bồ Đề cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ án, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

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