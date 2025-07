Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Phước An) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố về tội giết người và tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc.

Theo kết luận điều tra, Bích đã xuống tay với chồng và 3 cháu ruột bằng chất độc xyanua. Hậu quả, chồng và 2 cháu tử vong. Riêng cháu B.T. còn sống nhưng bị tổn thương cơ thể 23%.

Bị can Bích

Thủ đoạn tàn độc

Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) sinh sống, bán cơm cùng bố mẹ và các anh em trong căn nhà trên đường Hùng Vương (xã Vĩnh Thanh).

Năm 2022, anh Thế lâm vào cờ bạc, nợ nần. Chán nản, Bích nảy sinh ý định mua chất độc Xyanua trên mạng để tự tử nhưng sau nảy sinh ý định đầu độc chồng.

Sau khi chồng chết, Bích vay nợ để tiêu xài và có chuyện riêng tư bị em gái Nguyễn Thị Thùy Trang (35 tuổi) góp ý dẫn tới cả 2 mâu thuẫn.

Ngày 1-1-2024, trong khi gia đình ăn lẩu dê ở bên ngoài hiên, Bích vào phòng thấy bé gái 6 tuổi (con chị Trang) đang soi gương và đánh son ở nhà vệ sinh nên quyết định ra tay.

Uống nước từ bác ruột đưa, nạn nhân kêu lên rồi nằm gục ở nhà vệ sinh. Thấy vậy, Bích nhanh chóng rửa sạch ly màu xanh vừa cho cháu uống rồi đi ra ngoài nói với chị Trang "con bé bị gì, bất tỉnh trong phòng ngủ". Vợ chồng chị Trang vội chạy vào đưa con đi cấp cứu, nhưng một ngày sau bé tử vong.

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình chung sống với vợ chồng anh trai, Bích cho rằng chị dâu “xen vào cuộc sống đời tư” của mình nên cả 2 cãi vã, mâu thuẫn.

Sau đó, Bích đầu độc 2 con của chị Nhiễu khiến 1 cháu tử vong. May mắn, cháu còn lại được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chai đựng chất độc xyanua được công an tìm thấy theo lời khai của Bích

Đề nghị loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội

Kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định bị can Bích có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Đối với tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Phước An) chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thành viên cấp xã, thị trấn tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đối với công an xã, thị trấn cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân khẩu đến đăng ký tạm trú để làm ăn sinh sống tại địa phương, tăng cường công tác kiểm tra hành chính lưu trú ban đêm, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn không để loại tội phạm này xảy ra.

Đối với các sở, ban, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp, những cơ sở mua bán các loại hóa chất dung môi trong hoạt động sản xuất, trong đó có chất độc Xyanua.

Với hành vi phạm tội tàn độc của Nguyễn Thị Hồng Bích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy bản chất của con người này không còn khả năng giáo dục và cảm hóa. Do đó, Cơ quan điều tra thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn Nguyễn Thị Hồng Bích ra khỏi đời sống xã hội nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.