Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết, qua kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi điều khiển ô tô của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ tai nạn khiến cháu N.N.B.T. (SN 2010, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong.

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án. Các quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên, đồng thời hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 của Công an huyện Trà Ôn.

Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và giám sát quá trình điều tra, xử lý khách quan, toàn diện.

Đồng thời, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát, xử lý nghiêm các cá nhân có dấu hiệu sai phạm trong quá trình giải quyết vụ việc.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vào sáng 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải có một xe bán tải đậu sát lề. Anh Nguyễn Văn Bảo Trung bật xi nhan xin vượt.

Lúc này, bên làn đường ngược lại có hai xe đạp điện do nữ sinh N. và T. điều khiển. Thấy xe tải đang vượt, N. dừng xe. T. đi phía sau, không xử lý kịp đã va vào đuôi xe N., ngã xuống bên phải đường. Còn T. ngã vào lòng đường, bị bánh trước xe tải cán qua, tử vong.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn kết luận lỗi chính thuộc về em T. vì không chú ý quan sát, điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn. Còn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung chỉ vi phạm hành chính do lấn làn.

Tháng 12/2024, gia đình em T. nhận được quyết định không khởi tố vụ án với lý do: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Không đồng tình với kết luận, gia đình làm đơn khiếu nại.

Ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Vài ngày sau, ngày 23/1, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”. Gia đình tiếp tục khiếu nại, song ngày 10/2, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

