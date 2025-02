Vụ ngoại tình mất mặt nhất showbiz: Nam diễn viên bị kiện ra toà còn lộ đối xử tệ với vợ

Vụ việc nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kang Kyung Joon bị kiện đòi bồi thường 50 triệu won (860 triệu đồng) vì ngoại tình đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng suốt gần 1 năm qua. Tới sáng 2/2, tờ Xportsnews đưa tin, nữ diễn viên Jang Shin Young vừa xuất hiện trên chương trình Convenience Store Restaurant và chia sẻ về cuộc sống của cô sau lùm xùm ngoại tình liên quan tới ông xã - Kang Kyung Joon.

Trước ống kính, mỹ nhân họ Jang bất ngờ tiết lộ: "Ban đầu tôi vốn không thích vào bếp. Nhưng nếu tôi không nấu nướng thì các con tôi chẳng có gì để ăn cả". Từ đây, tờ Xportsnews nhận định, Kang Kyung Joon chẳng bao giờ làm nội trợ giúp vợ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chỉ trích tài tử họ Kang tưng bừng vì cho rằng nam diễn viên vô tâm, không biết đỡ đần vợ, không có động thái bù đắp cho bà xã sau scandal ngoại tình chấn động.

Những chia sẻ của Jang Shin Young trên chương trình Convenience Store Restaurant đã gây xôn xao mạng xã hội

Kang Kyung Joon hứng "gạch đá" vì được cho là không bao giờ giúp vợ làm nội trợ

Cũng trong chương trình Convenience Store Restaurant mới đây, Jang Shin Young trải lòng về khoảng thời gian khó khăn sau khi chồng bị kiện vì mối quan hệ sai trái: "Khi tôi đương đầu với khoảng thời gian khó khăn và cảm thấy suy sụp, con trai tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi tự nhủ ‘mình cần phải tỉnh táo lại’. Vậy nên, tôi đã dành nhiều thời gian cùng con trai ra ngoài chơi và tạo ra bầu không khi vui vẻ hơn lúc ở nhà".

Nữ diễn viên cho biết thêm, quý tử đầu lòng đã tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua khủng hoảng: "Tôi hay đi chơi với con trai cả. Thằng bé 18 tuổi rồi nên đã có thể cảm thông cho tôi trong nhiều chuyện. Thằng bé luôn động viên tôi bằng những câu như ‘Mẹ hãy vui lên’, ‘Con ủng hộ mẹ’... và tôi cảm thấy thằng bé đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Đó là lý do khiến tôi có thể gượng dậy được".

Theo lời Jang Shin Young, con trai lớn đã luôn động viên và giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng

Trước đó, hồi tháng 1 năm ngoái, tờ DongA đưa tin Kang Kyung Joon bị kiện 50 triệu won (860 triệu đồng) với cáo buộc ngoại tình. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Kang bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 công ty bất động sản. Chồng người phụ nữ này đệ đơn kiện Kang Kyung Joon hồi cuối năm 2023, đồng thời công khai chỉ trích nam tài tử gay gắt. Được biết, vụ kiện đã đi đến hồi kết thông qua quá trình dàn xếp. Và Jang Shin Young cũng chấp nhận tha thứ cho ông xã Kang Kyung Joon sau ồn ào "quan hệ ngoài luồng".

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm cùng giám đốc marketing Wi Seung Cheol. Jang Shin Young - Wi Seung Cheol có 1 người con chung sinh năm 2007. Hiện cậu bé đang sống cùng cặp đôi Kang Kyung Joon - Jang Shin Young và đã đổi sang họ Kang.

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, bắt đầu được công chúng châu Á chú ý đến từ bộ phim truyền hình ăn khách To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women’s Room... Còn Jang Shin Young trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vai chính trong bộ phim The Empress. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Flower of Revenge, Bride of the Sun, The Chaser...