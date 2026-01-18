Vụ ngoại tình hot nhất MXH: Trần đời chưa thấy chính thất nào "nhây" mà "IQ vô cực" thế này!

Một vụ việc liên quan đến ngoại tình, quyền danh dự cá nhân và cách thực thi bản án dân sự đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Nhân vật chính là một người phụ nữ đến từ Hà Nam, sau khi phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng suốt nhiều năm đã lựa chọn cách phản kháng công khai, nhưng cuối cùng lại vướng vào tranh chấp pháp lý.

Vụ ngoại tình rúng động MXH

Theo chia sẻ từ người trong cuộc, người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình với một nữ đồng nghiệp trong suốt 5 năm. Sau thời gian chịu đựng và thu thập bằng chứng, cô đã đăng tải nhiều video lên nền tảng Douyin, trong đó công khai tên tuổi, đơn vị công tác của chồng và người thứ ba, đồng thời sử dụng một số từ ngữ mang tính chỉ trích nặng nề.

Các nội dung này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự cảm thông với người vợ, cho rằng về mặt tình cảm, cô là nạn nhân rõ ràng trong cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở phản ứng dư luận.

Người chồng sau đó đã khởi kiện vợ với lý do xâm phạm quyền danh dự và nhân phẩm cá nhân. Sau quá trình xem xét, tòa án xác định:

Một số phát ngôn của người vợ vượt quá phạm vi phản ánh sự thật, có yếu tố xâm phạm danh dự người khác trên không gian mạng.

Từ đó, tòa đưa ra phán quyết: người vợ phải đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội trong 15 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, đáng chú ý là bản án cũng cho phép người vợ được trình bày các sự thật khách quan, bao gồm:

Tên tuổi, đơn vị công tác, chức vụ, các bằng chứng tài chính như biên lai chi tiêu, miễn là không kèm theo ngôn từ mang tính xúc phạm.

Những video "xin lỗi" đúng luật nhưng khiến MXH không nhịn được cười

Ngay sau khi bản án có hiệu lực, người phụ nữ bắt đầu chuỗi video xin lỗi công khai kéo dài 15 ngày theo đúng yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không nằm ở việc chị có xin lỗi hay không, mà là cách xin lỗi… quá mức đúng quy trình.

Ngày đầu tiên, trong video mở màn, người phụ nữ nghiêm túc nói lời xin lỗi, nhưng nội dung lại khiến nhiều người phải đọc đi đọc lại để chắc rằng mình không nghe nhầm:

"Cao Phi và Hàn Nhuận là tình yêu chân chính. Tôi không nên bóc phốt việc hai người ngoại tình suốt 5 năm".

Đáng nói, phần "xin lỗi" này còn được minh họa bằng ảnh chụp màn hình các hóa đơn chi tiêu, cho thấy người chồng đã chuyển tiền, chi tiền cho người thứ ba trong thời gian dài – một cách xin lỗi được cư dân mạng nhận xét là "có tâm, có tầm và có cả chứng từ".

Sang ngày thứ hai, sau khi dân mạng góp ý rằng việc nêu tên chung chung có thể vô tình "làm khổ" những người trùng tên trùng họ, người phụ nữ lập tức tiếp thu một cách… rất triệt để. Trong video tiếp theo, chị chi tiết hóa thông tin đến mức khó có thể nhầm lẫn:

"Xin lỗi ông Cao Phi thuộc Đội cơ điện 1, Mỏ than Cảnh Thôn. Tôi không nên nói ông 'thỏa mãn nhu cầu vật chất của nhân viên'".

Đồng thời, chị cũng phải đính chính thêm rằng những lời đồn đoán trên mạng về cụm từ "nhu cầu sinh lý" là hiểu lầm, không phải phát ngôn của mình – một bước đi được cho là nhằm tránh việc "xin lỗi nhầm người, nói oan nội dung".

Từ những video sau đó, để đảm bảo không ai "tự nhận mình là nhân vật chính", người phụ nữ cẩn thận bổ sung dòng miễn trừ trách nhiệm quen thuộc: "Các tình tiết hư cấu, vui lòng không tự vơ vào mình".

Chuỗi video xin lỗi vì thế nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, khi nhiều người cho rằng hiếm có ai có thể vừa tuân thủ bản án, vừa khiến quá trình thi hành án trở nên… khó phân biệt là xin lỗi hay đang kể lại toàn bộ sự việc một cách có hệ thống.

Nhiều người còn khen ngợi và nể phục sự bình tĩnh của chị vợ, quả đúng là "IQ vô cực", "thua trong thế thắng". Thậm chí dân tình xứ Trung còn đùa rằng: "Nghe chị xin lỗi cuốn quá, làm dài hơn 15 ngày được không".

Đây là một trường hợp hiếm hoi mà quy định pháp luật vô tình tạo ra "không gian sáng tạo" cho người thi hành án, khiến cả quá trình xin lỗi trở thành tâm điểm theo dõi của dư luận.