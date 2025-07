Vụ ngoại tình chấn động showbiz: "Tiểu tam" cặp kè đạo diễn hơn 22 tuổi, đến tận nhà mắng bà cả "không biết giữ chồng"

Trong lịch sử vốn đã nhiều sóng gió của làng giải trí Hàn Quốc, nơi những mối tình chớp nhoáng và những scandal rùm beng cứ thế nối tiếp nhau, câu chuyện về nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo vẫn nổi bật như một vết sẹo khó lành, một lời nhắc nhở nghiệt ngã về cái giá phải trả cho một tình yêu sai trái. Đây không chỉ là một vụ ngoại tình đơn thuần mà còn là bi kịch của sự nghiệp, của đạo đức và của cả một gia đình bị tan vỡ, đẩy những người trong cuộc vào vòng xoáy của phẫn nộ và phán xét.

Khúc mở đầu định mệnh: Khi nghệ thuật và tình yêu lầm lạc giao thoa

Vào năm 2015, Kim Min Hee, một tài năng đang ở đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp diễn xuất, với những vai diễn được đánh giá cao như trong The Handmaiden, đã gặp gỡ Hong Sang Soo, vị đạo diễn hơn cô 22 tuổi, bậc thầy của những bộ phim nghệ thuật độc đáo. Họ hội ngộ trên phim trường Right Now, Wrong Then – một bộ phim mà chính tên gọi của nó dường như đã dự báo trước bi kịch tình yêu của họ. Hong Sang Soo sinh năm 1960 và Kim Min Hee sinh năm 1982, cặp đôi cách nhau đến 22 tuổi và ngoại hình thì giống như bố con.

Giữa không gian đầy sáng tạo và nghệ thuật, những cảm xúc vượt xa mối quan hệ công việc bắt đầu nảy mầm. Một thứ tình cảm "sét đánh" hay "tiếng sét ái tình" đã đến, bất chấp những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua: khoảng cách tuổi tác và đặc biệt là sự thật đạo diễn Hong đã có một gia đình êm ấm với người vợ Jo Young Hee và con gái trưởng thành.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo gặp nhau từ phim Right Now, Wrong Then

Sự đồng điệu trong nghệ thuật, những cuộc trò chuyện triền miên về điện ảnh, về cuộc sống, đã dần kéo họ lại gần nhau hơn, biến những mối quan hệ chuyên nghiệp thành một sợi dây liên kết tình cảm phức tạp. Hong Sang Soo dường như tìm thấy ở Kim Min Hee một "nàng thơ" mới, một tri kỷ có thể thấu hiểu tâm hồn nghệ sĩ của ông. Còn Kim Min Hee, có lẽ cô đã nhìn thấy ở vị đạo diễn tài ba một người đàn ông có thể dẫn dắt cô đi sâu hơn vào thế giới nghệ thuật, một người có sức hút đặc biệt mà cô khó lòng cưỡng lại.

Cơn sóng thần công khai: Khi ánh hào quang biến thành bóng tối phán xét

Mối quan hệ "ngoài luồng" này không thể mãi mãi là một bí mật. Vào tháng 6/2016, những tin đồn bắt đầu rò rỉ, và rồi nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc xác nhận. Người ta bàng hoàng khi biết đạo diễn Hong đã rời bỏ mái ấm gia đình từ tháng 9/2015, chỉ vài tháng sau khi Right Now, Wrong Then đóng máy. Cả làng giải trí sững sờ, còn công chúng thì bắt đầu sôi sục. Họ không thể tin rằng một nữ diễn viên được yêu mến như Kim Min Hee lại trở thành "kẻ thứ ba", và một đạo diễn đáng kính lại sẵn sàng vứt bỏ gia đình vì một mối tình mới.

Đỉnh điểm của sự chấn động là vào tháng 3 năm 2017. Tại buổi họp báo ra mắt phim On the Beach at Night Alone – một tác phẩm mà Kim Min Hee đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin danh giá – cặp đôi đã quyết định đối mặt với truyền thông và công chúng. Hong Sang Soo, với vẻ mặt bình thản, tuyên bố: "Chúng tôi là những người yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau theo cách riêng của mình". Đứng cạnh ông, Kim Min Hee cũng không hề né tránh, mà dõng dạc khẳng định: "Chúng tôi đang yêu nhau một cách chân thành".

Cặp đôi này chọn cách công khai ngay tại họp báo

Những lời nói đó như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Cả đất nước Hàn Quốc bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Khác với nhiều scandal ngoại tình khác thường được giấu diếm hoặc phủ nhận, việc Kim Min Hee và Hong Sang Soo công khai tình cảm giữa lúc đạo diễn Hong vẫn chưa ly hôn là một hành động được coi là thách thức trắng trợn đạo đức xã hội.

Kim Min Hee bị gắn mác "tiểu tam trơ trẽn", "kẻ thứ ba phá hoại gia đình", và phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có. Các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ hàng loạt, tên cô bị gạch khỏi danh sách các dự án phim, và sự nghiệp tại quê nhà dường như hoàn toàn chấm dứt. Còn đạo diễn Hong Sang Soo cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận, bị chỉ trích là "kẻ bội bạc", "thiếu đạo đức".

Đòn quyết định: Khi cặp đôi đạo diễn - diễn viên đánh đổi hình ảnh bằng sự trơ trẽn

Giữa lúc làn sóng phẫn nộ đang dâng cao, một chi tiết đã được truyền thông Hàn Quốc công bố, đẩy sự căm phẫn của công chúng lên tới đỉnh điểm, biến Kim Min Hee từ kẻ ngoại tình thành "tội đồ" không thể tha thứ. Theo lời kể từ những người thân cận của gia đình đạo diễn Hong, người vợ hợp pháp của Hong Sang Soo, bà Jo Young Hee, đã tìm cách liên lạc và đối mặt với Kim Min Hee.

Trong cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng đó, Kim Min Hee được cho là đã thốt ra những lời lẽ sắc lạnh, thách thức và vô cùng trơ trẽn, với nội dung đại ý rằng: "Bà không biết giữ chồng mình thì đừng đổ lỗi cho người khác". Thậm chí, một số nguồn tin còn miêu tả Kim Min Hee đã có thái độ lớn tiếng, đầy thách thức trước nỗi đau của người vợ bị phản bội.

Vợ Hong Sang Soo khóc nghẹn trải lòng trên sóng truyền hình

Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội và báo chí, gây ra một "cú sốc" tâm lý cực lớn đối với công chúng Hàn Quốc. Hành động được cho là "đến tận nhà mắng bà cả" này đã phá hủy hoàn toàn hình ảnh mong manh, thanh khiết mà Kim Min Hee từng xây dựng bấy lâu. Cô bị coi là hiện thân của sự vô đạo đức, trơ trẽn đến cùng cực, một "tiểu tam" không hề hối lỗi mà còn thách thức nạn nhân. Vết nhơ này đã trở thành một định kiến gần như không thể xóa bỏ trong mắt người dân xứ sở kim chi.

Nguồn tin cũng cho biết Hong Sang Soo đã cắt trợ cấp cho cô con gái đang du học Mỹ để giúp đỡ tình nhân trẻ khi Kim Min Hee gặp khó khăn, không có hợp đồng quảng cáo, bị công chúng tẩy chay. Hành động bội bác của Hong Sang Soo càng khiến công chúng thêm phẫn nộ.

Cặp đôi này bỏ mặc tất cả để chạy theo tình yêu

Cái kết đắng cho 1 tình yêu "khác biệt"

Sau vụ scandal chấn động, Kim Min Hee gần như biến mất khỏi dòng chảy chính của ngành giải trí Hàn Quốc. Cánh cửa của phim truyền hình và các dự án điện ảnh thương mại lớn đóng sập lại trước mắt cô. Chỉ có Hong Sang Soo, người đàn ông mà cô đã đánh đổi tất cả, là người vẫn kiên trì đồng hành cùng cô trong các tác phẩm của mình.

Những bộ phim mới của đạo diễn Hong, với Kim Min Hee luôn là nữ chính, chủ yếu được công chiếu tại các liên hoan phim quốc tế danh giá (như Berlin, Cannes) và giành được nhiều giải thưởng về mặt nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng lại ít khi được phát hành rộng rãi hay đón nhận tại Hàn Quốc, nơi mà tên tuổi của họ vẫn gắn liền với sự tẩy chay và phẫn nộ.

Cặp đôi này nổi tiếng ở nước ngoài nhưng hết đường làm ăn ở Hàn

Về phía Hong Sang Soo, ông đã nỗ lực đệ đơn ly hôn vợ nhưng bị tòa án Hàn Quốc bác bỏ vào năm 2019, vì luật pháp nước này không cho phép người ngoại tình đệ đơn ly hôn. Điều này đồng nghĩa với việc, trên danh nghĩa pháp luật, ông vẫn là chồng của bà Jo Young Hee, dù đã công khai sống với Kim Min Hee.

Bất chấp mọi sự ghẻ lạnh từ công chúng, mọi lời nguyền rủa và cái giá phải trả quá đắt cho sự nghiệp, Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn lựa chọn ở bên nhau, công khai sánh đôi tại các sự kiện quốc tế, không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật. Họ dường như chấp nhận sống trong "bong bóng" của riêng mình, tách biệt khỏi sự phán xét của xã hội Hàn Quốc, và tiếp tục con đường nghệ thuật mà họ cho là "chân chính".

Đến tháng 1/2025, Dispatch bất ngờ công bố Kim Min Hee đang mang thai con đầu lòng của Hong Sang Soo. Kim Min Hee mang thai tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Họ cư trú tại Hanam, Gyeonggi (Hàn Quốc), gần nhà cha mẹ của nữ diễn viên 8X. Được biết, cha mẹ Kim Min Hee rất ủng hộ những quyết định của con gái.

Đến tháng 4/2025, Kim Min Hee đã hạ sinh con trai và cả mẹ con đều khỏe mạnh. Dispatch dự đoán con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú vì Hong Sang Soo chưa ly hôn vợ. Ngoài ra, Kim Min Hee cũng có thể đăng ký cho con nhập hộ khẩu nhà mình. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán sẽ tiếp tục có 1 trận chiến tiếp theo tranh giành quyền thừa kế 120 tỷ won (2.093 tỷ đồng) của Hong Sang Soo giữa phe vợ chính thức và phe Kim Min Hee cùng con trai mới chào đời.

Thông tin Kim Min Hee mang thai khiến khán giả ngỡ ngàng

Theo các chuyên gia pháp lý, không thể nào có chuyện mẹ con Kim Min Hee được thừa kế toàn bộ 2.000 tỷ đồng. Dù mối quan hệ gia đình đã tan vỡ, vợ và con gái Hong Sang Soo về mặt pháp luật vẫn gia đình của nhau. Do chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, vợ Hong Sang Soo vẫn có toàn quyền thừa kế tài sản của ông cùng con gái. Trường hợp duy nhất mà quyền thừa kế của họ bị thu hồi là trong những tình huống cực đoan, chẳng hạn như người thừa kế phạm tội nghiêm trọng như giết người.

Nếu Hong Sang Soo lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con Kim Min Hee, vợ hợp pháp và con gái ông vẫn có quyền yêu cầu một phần di sản theo quy định của pháp luật. Theo luật Hàn Quốc, ngay cả khi người đã khuất lập di chúc, nếu xảy ra tranh chấp, tòa án vẫn có thể phán quyết phân chia tài sản lại dựa trên các yếu tố đạo đức, trách nhiệm gia đình và quyền lợi của thân nhân hợp pháp. Dù vậy, nhiều khả năng vẫn sẽ có 1 trận chiến "xáo xào" căng thẳng quanh khối tài sản của Hong Sang Soo trong tương lai.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo là cặp đôi con ghẻ bị ghét nhất Hàn Quốc