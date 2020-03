Vụ nghi thôi miên chủ sạp cau lấy tiền: Công an tạm giữ người phụ nữ vì liên quan vụ trộm khác

Ngày 3/3, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ bà Nguyễn Thị G. (SN 1966; quê Kiến Xương, Thái Bình; Trú xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào sáng 2/3, bà G. đến chợ ở Trung tâm thương mại Đô Lương để mua cau của một tiểu thương. Bà G. sau đó cầm tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng để đổi.

Người dân vây bắt bà G. vì nghi có hành vi lừa tiền người bán cau.

Quá trình đổi tiền, người dân xung quanh thấy nghi vấn khi người bán cau liên tục đưa nhiều tờ tiền mệnh giá lớn cho bà G., nên lập tức đến hỏi và vây giữ rồi giao nộp cho Ban quản lý chợ và công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà G. không thừa nhận hành vi thôi miên để chiếm đoạt tiền của tiểu thương. Tuy nhiên quá trình đầu tranh, bà G. thừa nhận trước đó vào tháng 3/2019 có thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên công an huyện đang tạm giữ người này để điều tra vụ việc.

Bà G. được người dân vây giữ giao lại cho Ban quản lý chợ.

"Bà G. khai nhận dùng tiền mệnh giá lớn để đổi tiền. Sau đó, lợi dụng sơ hở của người bán hàng để trộm cắp tài sản. Còn việc người dân cho rằng bà G. thôi miên để chiếm đoạt tài sản thì chưa có cơ sở", một cán bộ Công an huyện Đô Lương nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.