Vụ nghi có nhiều người trong gia đình tử vong ở Gia Lai: Người dân nghe tiếng nổ lớn trong nhà

Tối 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang phong tỏa căn nhà nơi nghi có nhiều người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) tử vong.

Theo người dân khu vực, ngôi nhà xảy ra sự việc là của bà T.T.Đ (67 tuổi). Bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9.

Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phía bên ngoài nhà của bà Đ. không có dấu hiệu cháy và bất thường.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen; nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Theo người này, chiều qua (9/4), vẫn thấy con gái của bà Đ. cùng 2 cháu ngoại kéo rơm từ ngoài ruộng về nhà.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường. Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.