Vụ ném mìn mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: 10 nạn nhân đa chấn thương, cơ thể “găm đầy mảnh kim khí”

Tư (t/h) |

Vụ ném mìn tự chế đêm mùng 2 Tết ở Thanh Hóa khiến 10 người nhập viện với đa chấn thương phức tạp, nhiều mảnh kim khí găm khắp cơ thể, gây rúng động dư luận đầu năm.

Theo thông tin từ VNExpress, 10 nạn nhân vụ nổ vật liệu tự chế đêm mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, cơ thể bị găm nhiều dị vật kim khí.

Những người này là nạn nhân trong vụ em rể ném mìn ám hại gia đình anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa.

8 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, mất máu nhiều với nhiều mảnh kim khí găm trên người. Sau khi sơ cấp cứu, hai người được phẫu thuật lấy dị vật và xử lý vết thương ở nhiều vùng cơ thể. 4 bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và hai bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Hai nạn nhân khác được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

