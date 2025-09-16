Vụ nam thanh niên quấy rối nhân viên bán hàng ở Ninh Bình: Công an thông tin bất ngờ

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên khá trẻ trung, ăn mặc lịch sự đi vào một quán quần áo. Lúc này, quán chỉ có một nữ nhân viên đang trông quán. Bất ngờ, nam thanh niên tiến lại gần nữ nhân viên rồi có những lời không hay: "Chị có chồng chưa, em thấy chị xinh quá"; "Em không kìm lòng được"; "Em thích chị";...

Những lời quấy rối của nam thanh niên khiến nữ nhân viên bất ngờ, hoang mang. Khi nam thanh niên định đi vào trong quầy thu nhân, tiến lại gần nữ nhân viên thì cô gái đã chỉ tay lên camera và nói: "Đi ra ngoài kia, có camera đấy" thì nam thanh niên nói: "Em trêu chị thôi, em đùa thôi", rồi bỏ đi.

Đoạn clip đã khiến dư luận bức xúc. "Chị em đi bán hàng, chỉ có một mình ở quán mà gặp cảnh này thì biết làm thế nào. Sợ quá, mong cơ quan chức năng vào việc làm rõ", cư dân mạng bình luận. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 14/9 tại một cửa hàng quần áo trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Diễn biến sự việc được camera của quán ghi lại.

Nam thanh niên buông lời quấy rối rồi định tiến lại gần nữ nhân viên. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người phát hiện ra chủ shop quần áo nói trên là Q.S. - người từng có liên quan đến vụ việc dàn dựng kịch bản về cảnh nhạy cảm trên xe Mercedes gây bức xúc dư luận hồi tháng 8 vừa qua. Chính vì thế, nhiều người đặt nghi vấn liệu sự việc nói trên có phải cũng là một sản phẩm dàn dựng hay không?

Trao đổi trên Tri Thức - Znews, anh Q.S. cho hay nam thanh niên trong clip là khách quen của quán, đã mua hàng nhiều lần trước đó. Do là khách quen nên nữ nhân viên không lường trước tình huống như trên. Đây cũng là lần đầu tiên quán ghi nhận hành động không chuẩn mực của người này.

Chủ quán cũng phủ nhận thông tin đoạn clip trên là dàn dựng. Theo anh S., không ai tạo nội dung bẩn lại đi trình báo cơ quan chức năng. Mục đích anh đăng tải đoạn clip lên mạng là để cảnh báo cho chị em bán hàng cần cẩn thận.

Anh S. đã làm việc với cơ quan chức năng vào sáng 15/9, nam thanh niên trong clip có giấy giám định tâm thần nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện Công an phường Phủ Lý xác nhận đã làm việc với 2 bên liên quan trong vụ việc nói trên. Vụ việc nhanh chóng được giải quyết do thanh niên có hành vi không chuẩn mực trong đoạn clip được xác nhận là có vấn đề về tâm thần.